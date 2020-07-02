За рубежом оценили российский опыт в борьбе с COVID-19

Четко выстроенная система мероприятий по выявлению и профилактике COVID-19 позволила не допустить взрывного развития эпидемии в России, заявил Михаил Мурашко на брифинге Всемирной организации здравоохранения, в котором приняли участие представители дипломатических миссий более 140 стран мира, говорится в пресс-релизе Минздрава.

В документе также поясняется, что мероприятие было посвящено обмену опытом по реализации национальных мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Глава Минздрава выступил на нём с докладом, в котором отметил, что что результатом национальных противоэпидемических мероприятий стало снижение темпов ежедневного прироста новых случаев заболевания COVID-19, снижение удельного веса среднетяжелых и тяжелых форм инфекции и общего числа больных, которые нуждаются в интенсивной терапии, отмечается в пресс-релизе. При этом Мурашко подчеркнул, что Российская Федерация поддерживает укрепление позиции ВОЗ как мирового координатора международного сотрудничества в сфере здравоохранения. "Только совместными усилиями нам удастся одержать победу над инфекцией", - приводятся его слова в сообщении.

Как следует из пресс-релиза, все участники мероприятия высоко оценили усилия в борьбе с пандемией COVID-19, предпринимаемые в России, и высказали желание детально ознакомиться с отечественными инновационными лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции.