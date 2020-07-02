За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 662

2. Московская область 317

3. Ханты-Мансийский АО 266

4. Санкт-Петербург 258

5. Иркутская область 243

6. Нижегородская область 234

7. Свердловская область 224

8. Ямало-Ненецкий АО 197

9. Республика Калмыкия 194

10. Воронежская область 154

11. Мурманская область 139

12. Красноярский край 137

13. Челябинская область 134

14. Архангельская область 116

15. Республика Тыва 112

16. Ульяновская область 105

17. Саратовская область 99

18. Ставропольский край 93

19. Новосибирская область 92

20. Ростовская область 90

21. Волгоградская область 89

22. Хабаровский край 86

23. Омская область 79

24. Оренбургская область 76

25. Тюменская область 76

26. Алтайский край 75

27. Приморский край 75

28. Тульская область 74

29. Пензенская область 73

30. Самарская область 73

31. Карачаево-Черкесская Республика 69

32. Ивановская область 68

33. Республика Алтай 64

34. Республика Дагестан 63

35. Чувашская Республика 60

36. Краснодарский край 59

37. Пермский край 58

38. Ленинградская область 57

39. Томская область 57

40. Курская область 55

41. Белгородская область 54

42. Брянская область 54

43. Калужская область 51

44. Забайкальский край 51

45. Республика Коми 50

46. Владимирская область 48

47. Кабардино-Балкарская Республика 48

48. Республика Саха (Якутия) 48

49. Камчатский край 48

50. Новгородская область 47

51. Республика Адыгея 46

52. Псковская область 45

53. Республика Башкортостан 45

54. Тамбовская область 44

55. Тверская область 44

56. Магаданская область 42

57. Ярославская область 41

58. Республика Карелия 41

59. Кемеровская область 41

60. Рязанская область 40

61. Смоленская область 40

62. Курганская область 40

63. Республика Татарстан 39

64. Липецкая область 36

65. Республика Мордовия 36

66. Орловская область 35

67. Астраханская область 35

68. Республика Бурятия 34

69. Республика Хакасия 31

70. Амурская область 31

71. Республика Марий Эл 30

72. Кировская область 30

73. Сахалинская область 25

74. Костромская область 21

75. Республика Северная Осетия 21

76. Республика Ингушетия 19

77. Удмуртская Республика 19

78. Вологодская область 18

79. Калининградская область 17

80. Чеченская Республика 13

81. Республика Крым 7

82. Еврейская АО 2

83. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 661 165 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. г.Москва 0,3%

3. г.Севастополь 0,4%

4. Московская область, Республика Дагестан 0,5%

5. Республика Ингушетия 0,6% За последние сутки подтверждено 147 летальных случаев Курская область 1

Липецкая область 1

Московская область 10

Смоленская область 1

Тульская область 3

Москва 39

Санкт-Петербург 45

Краснодарский край 1

Волгоградская область 2

Ростовская область 3

Республика Дагестан 3

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 2

Ставропольский край 1

Республика Чувашия 1

Кировская область 1

Нижегородская область 7

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Свердловская область 6

Ханты-Мансийский АО 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Алтайский край 2

Иркутская область 3

Новосибирская область 2

Томская область 3

Приморский край 2 За весь период по России умерло 9 683 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 047 человек Белгородская область 27

Брянская область 52

Владимирская область 20

Воронежская область 12

Ивановская область 6

Калужская область 5

Костромская область 8

Курская область 73

Липецкая область 5

Московская область 750

Орловская область 3

Рязанская область 23

Смоленская область 37

Тамбовская область 31

Тверская область 1

Тульская область 152

Ярославская область 54

Москва 1055

Республика Карелия 12

Республика Коми 51

Архангельская область 74

Вологодская область 4

Калининградская область 23

Ленинградская область 6

Мурманская область 18

Новгородская область 10

Псковская область 56

Санкт-Петербург 849

Республика Адыгея 23

Республика Калмыкия 8

Краснодарский край 34

Астраханская область 11

Волгоградская область 29

Ростовская область 70

Севастополь 6

Республика Дагестан 78

Республика Ингушетия 7

Кабардино-Балкарская Республика 94

Карачаево-Черкесская Республика 106

Республика Северная Осетия - Алания 8

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 32

Республика Башкортостан 40

Республика Марий Эл 5

Республика Мордовия 53

Республика Татарстан 10

Удмуртская Республика 1

Республика Чувашия 20

Пермский край 72

Кировская область 68

Нижегородская область 220

Оренбургская область 25

Самарская область 29

Саратовская область 19

Ульяновская область 53

Курганская область 3

Свердловская область 123

Тюменская область 49

Ханты-Мансийский АО 100

Ямало-Ненецкий автономный округ 28

Челябинская область 60

Республика Алтай 8

Республика Тыва 106

Республика Хакасия 5

Алтайский край 19

Красноярский край 389

Иркутская область 77

Кемеровская область 20

Новосибирская область 96

Омская область 5

Томская область 55

Республика Бурятия 31

Республика Саха (Якутия) 51

Забайкальский край 45

Камчатский край 110

Приморский край 30

Амурская область 17

Магаданская область 60

Хабаровский край 18

Сахалинская область 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 428 978.