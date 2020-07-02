За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 662
- 2. Московская область 317
- 3. Ханты-Мансийский АО 266
- 4. Санкт-Петербург 258
- 5. Иркутская область 243
- 6. Нижегородская область 234
- 7. Свердловская область 224
- 8. Ямало-Ненецкий АО 197
- 9. Республика Калмыкия 194
- 10. Воронежская область 154
- 11. Мурманская область 139
- 12. Красноярский край 137
- 13. Челябинская область 134
- 14. Архангельская область 116
- 15. Республика Тыва 112
- 16. Ульяновская область 105
- 17. Саратовская область 99
- 18. Ставропольский край 93
- 19. Новосибирская область 92
- 20. Ростовская область 90
- 21. Волгоградская область 89
- 22. Хабаровский край 86
- 23. Омская область 79
- 24. Оренбургская область 76
- 25. Тюменская область 76
- 26. Алтайский край 75
- 27. Приморский край 75
- 28. Тульская область 74
- 29. Пензенская область 73
- 30. Самарская область 73
- 31. Карачаево-Черкесская Республика 69
- 32. Ивановская область 68
- 33. Республика Алтай 64
- 34. Республика Дагестан 63
- 35. Чувашская Республика 60
- 36. Краснодарский край 59
- 37. Пермский край 58
- 38. Ленинградская область 57
- 39. Томская область 57
- 40. Курская область 55
- 41. Белгородская область 54
- 42. Брянская область 54
- 43. Калужская область 51
- 44. Забайкальский край 51
- 45. Республика Коми 50
- 46. Владимирская область 48
- 47. Кабардино-Балкарская Республика 48
- 48. Республика Саха (Якутия) 48
- 49. Камчатский край 48
- 50. Новгородская область 47
- 51. Республика Адыгея 46
- 52. Псковская область 45
- 53. Республика Башкортостан 45
- 54. Тамбовская область 44
- 55. Тверская область 44
- 56. Магаданская область 42
- 57. Ярославская область 41
- 58. Республика Карелия 41
- 59. Кемеровская область 41
- 60. Рязанская область 40
- 61. Смоленская область 40
- 62. Курганская область 40
- 63. Республика Татарстан 39
- 64. Липецкая область 36
- 65. Республика Мордовия 36
- 66. Орловская область 35
- 67. Астраханская область 35
- 68. Республика Бурятия 34
- 69. Республика Хакасия 31
- 70. Амурская область 31
- 71. Республика Марий Эл 30
- 72. Кировская область 30
- 73. Сахалинская область 25
- 74. Костромская область 21
- 75. Республика Северная Осетия 21
- 76. Республика Ингушетия 19
- 77. Удмуртская Республика 19
- 78. Вологодская область 18
- 79. Калининградская область 17
- 80. Чеченская Республика 13
- 81. Республика Крым 7
- 82. Еврейская АО 2
- 83. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 661 165 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. г.Москва 0,3%
- 3. г.Севастополь 0,4%
- 4. Московская область, Республика Дагестан 0,5%
- 5. Республика Ингушетия 0,6%
За последние сутки подтверждено 147 летальных случаев
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 10
- Смоленская область 1
- Тульская область 3
- Москва 39
- Санкт-Петербург 45
- Краснодарский край 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Ставропольский край 1
- Республика Чувашия 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 7
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Свердловская область 6
- Ханты-Мансийский АО 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Алтайский край 2
- Иркутская область 3
- Новосибирская область 2
- Томская область 3
- Приморский край 2
За весь период по России умерло 9 683 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 047 человек
- Белгородская область 27
- Брянская область 52
- Владимирская область 20
- Воронежская область 12
- Ивановская область 6
- Калужская область 5
- Костромская область 8
- Курская область 73
- Липецкая область 5
- Московская область 750
- Орловская область 3
- Рязанская область 23
- Смоленская область 37
- Тамбовская область 31
- Тверская область 1
- Тульская область 152
- Ярославская область 54
- Москва 1055
- Республика Карелия 12
- Республика Коми 51
- Архангельская область 74
- Вологодская область 4
- Калининградская область 23
- Ленинградская область 6
- Мурманская область 18
- Новгородская область 10
- Псковская область 56
- Санкт-Петербург 849
- Республика Адыгея 23
- Республика Калмыкия 8
- Краснодарский край 34
- Астраханская область 11
- Волгоградская область 29
- Ростовская область 70
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 78
- Республика Ингушетия 7
- Кабардино-Балкарская Республика 94
- Карачаево-Черкесская Республика 106
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 32
- Республика Башкортостан 40
- Республика Марий Эл 5
- Республика Мордовия 53
- Республика Татарстан 10
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 20
- Пермский край 72
- Кировская область 68
- Нижегородская область 220
- Оренбургская область 25
- Самарская область 29
- Саратовская область 19
- Ульяновская область 53
- Курганская область 3
- Свердловская область 123
- Тюменская область 49
- Ханты-Мансийский АО 100
- Ямало-Ненецкий автономный округ 28
- Челябинская область 60
- Республика Алтай 8
- Республика Тыва 106
- Республика Хакасия 5
- Алтайский край 19
- Красноярский край 389
- Иркутская область 77
- Кемеровская область 20
- Новосибирская область 96
- Омская область 5
- Томская область 55
- Республика Бурятия 31
- Республика Саха (Якутия) 51
- Забайкальский край 45
- Камчатский край 110
- Приморский край 30
- Амурская область 17
- Магаданская область 60
- Хабаровский край 18
- Сахалинская область 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 428 978.