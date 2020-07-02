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02.07.2020 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 662
  • 2. Московская область 317
  • 3. Ханты-Мансийский АО 266
  • 4. Санкт-Петербург 258
  • 5. Иркутская область 243
  • 6. Нижегородская область 234
  • 7. Свердловская область 224
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 197
  • 9. Республика Калмыкия 194
  • 10. Воронежская область 154
  • 11. Мурманская область 139
  • 12. Красноярский край 137
  • 13. Челябинская область 134
  • 14. Архангельская область 116
  • 15. Республика Тыва 112
  • 16. Ульяновская область 105
  • 17. Саратовская область 99
  • 18. Ставропольский край 93
  • 19. Новосибирская область 92
  • 20. Ростовская область 90
  • 21. Волгоградская область 89
  • 22. Хабаровский край 86
  • 23. Омская область 79
  • 24. Оренбургская область 76
  • 25. Тюменская область 76
  • 26. Алтайский край 75
  • 27. Приморский край 75
  • 28. Тульская область 74
  • 29. Пензенская область 73
  • 30. Самарская область 73
  • 31. Карачаево-Черкесская Республика 69
  • 32. Ивановская область 68
  • 33. Республика Алтай 64
  • 34. Республика Дагестан 63
  • 35. Чувашская Республика 60
  • 36. Краснодарский край 59
  • 37. Пермский край 58
  • 38. Ленинградская область 57
  • 39. Томская область 57
  • 40. Курская область 55
  • 41. Белгородская область 54
  • 42. Брянская область 54
  • 43. Калужская область 51
  • 44. Забайкальский край 51
  • 45. Республика Коми 50
  • 46. Владимирская область 48
  • 47. Кабардино-Балкарская Республика 48
  • 48. Республика Саха (Якутия) 48
  • 49. Камчатский край 48
  • 50. Новгородская область 47
  • 51. Республика Адыгея 46
  • 52. Псковская область 45
  • 53. Республика Башкортостан 45
  • 54. Тамбовская область 44
  • 55. Тверская область 44
  • 56. Магаданская область 42
  • 57. Ярославская область 41
  • 58. Республика Карелия 41
  • 59. Кемеровская область 41
  • 60. Рязанская область 40
  • 61. Смоленская область 40
  • 62. Курганская область 40
  • 63. Республика Татарстан 39
  • 64. Липецкая область 36
  • 65. Республика Мордовия 36
  • 66. Орловская область 35
  • 67. Астраханская область 35
  • 68. Республика Бурятия 34
  • 69. Республика Хакасия 31
  • 70. Амурская область 31
  • 71. Республика Марий Эл 30
  • 72. Кировская область 30
  • 73. Сахалинская область 25
  • 74. Костромская область 21
  • 75. Республика Северная Осетия 21
  • 76. Республика Ингушетия 19
  • 77. Удмуртская Республика 19
  • 78. Вологодская область 18
  • 79. Калининградская область 17
  • 80. Чеченская Республика 13
  • 81. Республика Крым 7
  • 82. Еврейская АО 2
  • 83. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 661 165 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. г.Москва 0,3%
  • 3. г.Севастополь 0,4%
  • 4. Московская область, Республика Дагестан 0,5%
  • 5. Республика Ингушетия 0,6%
За последние сутки подтверждено 147 летальных случаев
  • Курская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 10
  • Смоленская область 1
  • Тульская область 3
  • Москва 39
  • Санкт-Петербург 45
  • Краснодарский край 1
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Ставропольский край 1
  • Республика Чувашия 1
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 7
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Свердловская область 6
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Алтайский край 2
  • Иркутская область 3
  • Новосибирская область 2
  • Томская область 3
  • Приморский край 2

За весь период по России умерло 9 683 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 047 человек
  • Белгородская область 27
  • Брянская область 52
  • Владимирская область 20
  • Воронежская область 12
  • Ивановская область 6
  • Калужская область 5
  • Костромская область 8
  • Курская область 73
  • Липецкая область 5
  • Московская область 750
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 23
  • Смоленская область 37
  • Тамбовская область 31
  • Тверская область 1
  • Тульская область 152
  • Ярославская область 54
  • Москва 1055
  • Республика Карелия 12
  • Республика Коми 51
  • Архангельская область 74
  • Вологодская область 4
  • Калининградская область 23
  • Ленинградская область 6
  • Мурманская область 18
  • Новгородская область 10
  • Псковская область 56
  • Санкт-Петербург 849
  • Республика Адыгея 23
  • Республика Калмыкия 8
  • Краснодарский край 34
  • Астраханская область 11
  • Волгоградская область 29
  • Ростовская область 70
  • Севастополь 6
  • Республика Дагестан 78
  • Республика Ингушетия 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 94
  • Карачаево-Черкесская Республика 106
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 32
  • Республика Башкортостан 40
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Мордовия 53
  • Республика Татарстан 10
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Чувашия 20
  • Пермский край 72
  • Кировская область 68
  • Нижегородская область 220
  • Оренбургская область 25
  • Самарская область 29
  • Саратовская область 19
  • Ульяновская область 53
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 123
  • Тюменская область 49
  • Ханты-Мансийский АО 100
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 28
  • Челябинская область 60
  • Республика Алтай 8
  • Республика Тыва 106
  • Республика Хакасия 5
  • Алтайский край 19
  • Красноярский край 389
  • Иркутская область 77
  • Кемеровская область 20
  • Новосибирская область 96
  • Омская область 5
  • Томская область 55
  • Республика Бурятия 31
  • Республика Саха (Якутия) 51
  • Забайкальский край 45
  • Камчатский край 110
  • Приморский край 30
  • Амурская область 17
  • Магаданская область 60
  • Хабаровский край 18
  • Сахалинская область 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 428 978.

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