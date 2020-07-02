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02.07.2020 22:32
Рубрика: В мире

Захарова предложила Вашингтону "разобраться со своими проблемами"

Властям США стоило бы заняться своими делами, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя заявление пресс-секретаря госдепартамента Морган Ортагус​​​ об итогах голосования в России по поправкам в Конституцию.

Фото: REUTERS
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"Я бы дала... совет: разберитесь со своими проблемами, - посоветовала Захарова в ответ на "озабоченность госдепартамента результатами референдума". - Хотя бы с внутренними, мы про внешний контур в принципе не говорим. Внутренние проблемы, как труба, зовут. Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься всем госдепом, Белым домом, всеми другими чудесными организациями, которые бесконечно раздают советы, напрячься и все-таки преодолеть глубочайший внутренний раскол в США".

Штаты вправе жить так, как им нравится, в рамках собственных границ, считает представитель МИД РФ. При этом, как отметила Захарова, стоило бы отказаться от публичной риторики, которая в последние годы приобрела вид "конечно, не замечания - это поучения, нравоучения или окрики".

В мире США Правительство МИД Россия и США

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