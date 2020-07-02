Зарубежные лидеры поздравили Путина с успешным завершением голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами и принял поздравления в связи с завершившимся накануне голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что Центризбирком назвал предварительные итоги: явка составила 67,97%. Поддержали внесение изменений в Основной закон 77,92%, против - 21,27%. Окончательные итоги ЦИК подведет после рассмотрения всех жалоб.

"Сегодня весьма интенсивный трафик международных телефонных разговоров у президента", - сказал журналистам Песков.

По его словам, уже состоялась беседа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который поздравил российского лидера с успешным завершением голосования по поправкам в Основной закон.

"И отдельные были телефонные разговоры с президентами Узбекистана Мирзиеевым, Казахстана Токаевым, Таджикистана Рахмоном и Азербайджана Алиевым", - отметил Дмитрий Песков, уточнив, что в первую очередь речь шла о поздравлении с завершившимся вчера успешным голосованием.