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02.07.2020 17:44
Рубрика: Общество

Наскальный рисунок показал, что Мадагаскар еще недавно был землей гигантов

Текст: Денис Передельский
Фото: Burney et al. 2020 / Natural History Museum, London Фото: Burney et al. 2020 / Natural History Museum, London
Фото: Burney et al. 2020 / Natural History Museum, London

Эксперты Лондонского музея естествознания изучили останки животных и единственный в своем роде наскальный рисунок вымершего лемура, найденные на Мадагаскаре. Исследование подтвердило, что этот остров в древности был землей гигантов.

Отчет об исследовании приведен на сайте музея. Науке известно, что на Мадагаскаре обитали гигантские животные. В частности, по этому острову бродили огромные птицы, значительно превосходившие в размерах страусов. А леса населяли представители сразу нескольких видов гигантских лемуров, которые были размером с гориллу.

Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology of the Chinese Academy of Sciences
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Достоверных сведений о том, когда именно вымерли эти существа, нет. Некоторые исследователи уверяли, что встречали их еще в XIX веке. Более популярная гипотеза гласит, что гиганты вымерли незадолго до появления на острове людей или спустя совсем короткое время после их появления.

В новом исследовании доказывается, что огромные птицы и животные могли сосуществовать с людьми еще относительно недавно. На это указывает, например, наскальный рисунок, найденный в местной пещере. Он представляет собой единственное в мире изображение гигантского лемура. Это означает, что древний автор видел того, кого рисовал.

Кроме того, в отдаленных западных лесах ученым удалось найти и исследовать кости гигантских лемуров. Радиоуглеродное датирование показало, что они умерли около 1000 лет назад. У науки нет единого мнения относительно даты заселения острова людьми. Некоторые предполагают, что это произошло около 10 тысяч лет назад. Однако в последнее время появляется все больше доказательств того, что люди появились на острове около 2000 лет назад, причем приплыли они из Индонезии.

Эксперты сравнили технику исполнения наскальных рисунков на Мадагаскаре с другими древними изображениями по всему миру. Оказалось, что художники на острове использовали символы, которые ранее были найдены только в одном месте на Земле - в пещере Борнео, которая находится в 7500 километрах от Мадагаскара.

"Наскальным символам на острове Борнео около 2000 лет, - объясняет ведущий автор исследования Джулиан Хьюм. - То есть они были созданы примерно в то же время, когда, как считается, первые индонезийцы прибыли на Мадагаскар. Возможно, они и принесли эти символы с собой. Это означает, что рисункам в пещере на Мадагаскаре может быть от 1000 до 2000 лет".

Фото: Пресс-служба СКФУ
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Кстати, другие изображения в этой пещере тоже посвящены огромным существам. Так, древние мадагаскарцы нарисовали птицу-слона и гигантскую черепаху, вес которой достигал одной тонны. Здесь же обитали огромные крокодилы, ширина черепа которых, предположительно, достигала 60-80 сантметров.

Что касается изображения лемура, то ученые предполагают, что древние люди нарисовали представителя вымершего вида Babakotia radofilai. Эти животные отличались от своих сородичей не только внешне, образом жизни они напоминали ленивцев. Бабакотии проводили много времени в висячем положении, медленно перебираясь с ветки на ветку.

Мадагаскар, расположенный у юго-восточного побережья континентальной Африки, и сегодня является домом для разнообразных лемуров. Как правило, это мелкие приматы, которые нигде в мире больше не встречаются. В настоящее время там насчитывается до 100 видов лемуров. Сегодня эти животные в среднем весят всего несколько килограммов, но всего тысячу лет назад картина, видимо, была совершенно другой.

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