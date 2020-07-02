Какой проходной балл? Какие ЕГЭ нужно сдавать? Когда в вузе дополнительные испытания? На все вопросы абитуриентов ответит ВИКТОР - чат-бот, который теперь "работает" в приемной комиссии Северо-западного института управления РАНХиГС.

Это виртуальный консультант с искусственным интеллектом. Почему ВИКТОР? Все просто: аббревиатура от "Виртуальный интеллектуальный контролер текстовых обращений РАНХиГС".

Новая технология позволяет вузу всегда быть на связи и работает на разных площадках: сайт СЗИУ РАНХиГС, мессенджеры Telegram и WhatsApp, социальная сеть Facebook, голосовой помощник Алиса.

ВИКТОР может рассказать о правилах приема в вуз, стоимости обучения, подсказать сроки подачи документов и наиболее подходящие направления подготовки, проинформировать о дополнительных вступительных испытаниях. Чат-бот способен понимать смысл запроса, определять проблему и логично реагировать. Разработчики отмечают: виртуальный консультант постоянно расширяет свою базу знаний, то есть не хуже иного студента занимается самообучением.

- ВИКТОР никогда не спит, а значит, способен отвечать на вопросы абитуриентов в любое время дня и ночи, а также одновременно общаться с тысячью пользователями,- поясняет директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

Это особенно полезно, учитывая, что 70 процентов поступающих в вузы Санкт-Петербурга приезжают из других регионов, из совершенно разных часовых поясов. А еще это в разы экономит силы и время "живых" консультантов. Кроме того, у ВИКТОРа есть для абитуриентов приятный бонус - гид по достопримечательностям Санкт-Петербурга.