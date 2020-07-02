Новости

Проктолог назвала единственный способ распознать рак до симптомов 07:34
Для приезжающих в Сахалинскую область отменили обязательную обсервацию 07:28
Кузбасс стал лидером по явке на голосование в Западной Сибири 07:26
В Магадане закрыли реанимацию из-за COVID-19 у врача больницы 07:25
В Ричмонде с городских улиц уберут все монументы конфедератов 06:46
В Камчатском крае медведь напал на рыбака 06:44
В Республике Алтай резко выросло число заболевших коронавирусом 06:43
В Приморье тигр Амур нашел опекунов себе и товарищам по сафари-парку 06:40
В Италии конфискована крупнейшая в мире партия наркотиков 06:31
В каких городах выросли цены на новостройки 06:00
Сотни мертвых слонов найдены в Ботсване 05:40
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19 05:35
ВОЗ: Ближний Восток находится на "критическом пороге" пандемии COVID-19 05:20
Власти Кубы объявили дату частичного снятия карантина в Гаване 04:57
Названы лидеры по явке на голосование в ДФО 04:51
На Камчатке летчики ВВО "спасли" терпящих бедствие людей в море 04:28
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные 04:28
Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике 04:15
В Приморье за поправки высказались около 79 процентов избирателей 04:13
На Сахалине подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ 04:06
Полиция ликвидировала "автономную зону" в центре Сиэтла 03:47
ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19 02:46
В ЦИК сообщили данные по голосованию после обработки 97% протоколов 02:37
Великобритания сохранит обязательный карантин для пассажиров из России 02:05
Аравийская коалиция нанесла удары по домам мирных жителей в Йемене 01:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 04:23
Рубрика: Общество

Спроси у Виктора

Подать документы в вуз поможет чат-бот
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 142(8196)
Какой проходной балл? Какие ЕГЭ нужно сдавать? Когда в вузе дополнительные испытания? На все вопросы абитуриентов ответит ВИКТОР - чат-бот, который теперь "работает" в приемной комиссии Северо-западного института управления РАНХиГС.

Это виртуальный консультант с искусственным интеллектом. Почему ВИКТОР? Все просто: аббревиатура от "Виртуальный интеллектуальный контролер текстовых обращений РАНХиГС".

Новая технология позволяет вузу всегда быть на связи и работает на разных площадках: сайт СЗИУ РАНХиГС, мессенджеры Telegram и WhatsApp, социальная сеть Facebook, голосовой помощник Алиса.

Вузы получат дополнительные бюджетные места на следующей неделе

ВИКТОР может рассказать о правилах приема в вуз, стоимости обучения, подсказать сроки подачи документов и наиболее подходящие направления подготовки, проинформировать о дополнительных вступительных испытаниях. Чат-бот способен понимать смысл запроса, определять проблему и логично реагировать. Разработчики отмечают: виртуальный консультант постоянно расширяет свою базу знаний, то есть не хуже иного студента занимается самообучением.

- ВИКТОР никогда не спит, а значит, способен отвечать на вопросы абитуриентов в любое время дня и ночи, а также одновременно общаться с тысячью пользователями,- поясняет директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

Это особенно полезно, учитывая, что 70 процентов поступающих в вузы Санкт-Петербурга приезжают из других регионов, из совершенно разных часовых поясов. А еще это в разы экономит силы и время "живых" консультантов. Кроме того, у ВИКТОРа есть для абитуриентов приятный бонус - гид по достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Общество Образование

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России