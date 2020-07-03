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03.07.2020 00:00
Рубрика: Общество

Начнем с географии

Выпускники по всей стране сдают ЕГЭ
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
Сегодня, 3 июля, выпускники школ начинают сдавать ЕГЭ по предметам, которые нужны им для поступления в вуз. В прошлые годы в это время большинство ребят уже получили свой заветный балл и вовсю готовились к приемной кампании. Но коронавирус внес свои коррективы: основной период ЕГЭ закончится только 25 июля, а дополнительный - 8 августа.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Первыми на ЕГЭ пошли ребята, которые сдают географию, - 17 тысяч выпускников. Всего будет 34 задания, которые нужно выполнить за 3 часа. На экзамене можно будет пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Минимальный балл для поступления в вуз - 37.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Кроме того, 58 тысяч ребят сдают в этот день литературу. На 17 заданий отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл, с которым пустят в университет, - 32.

Также 3 июля 98 тысяч выпускников сдают информатику. 27 заданий - на них дается 3 часа 55 минут. Установленный Рособрнадзором минимальный балл - 40. Но реально, чтобы попасть в большинство вузов на бюджетное место, нужно набрать гораздо больше.

Поэтому волнуются все: и выпускники, и учителя, и родители. "Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля", - сообщили в Рособрнадзоре.

Что важно? Впервые на экзамены привлечены 12 тысяч медицинских работников.

Они бесконтактно измеряют температуру выпускника и определяют, допускать его или нет, если она повышена. Те, кто не сможет по болезни сдать экзамены в основные сроки, спокойно придет на ЕГЭ в резервные дни. Их в расписании достаточно.

- Расписание составлено так, чтобы все успели подать документы в вузы, - рассказал ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Все вузы подключены к нашей базе с результатами ЕГЭ. С 20 августа университеты начнут формировать списки и рейтинги абитуриентов.

Фото: iStock
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Организаторы ЕГЭ, учителя и наблюдатели в этом году надели маски и перчатки. Но единого требования к выпускникам пользоваться масками нет. Школьные классы перед каждым экзаменом проветриваются, их убирают с дезинфицирующими средствами. На входе установлены дозаторы с антисептиками. А еще во многих школах дети приходят на ЕГЭ группами, в разное время, чтобы избежать толпы на входе. В аудиториях их рассаживают зигзагом, на расстоянии в 1,5 метра.

Следят за ходом экзаменов общественные наблюдатели через камеры, а помогают им нейросети и искусственный интеллект. Если "егэшника" поймали с мобильником - результаты аннулируют. И пересдать их в этом году будет нельзя. Если выпускник недоволен своими баллами, то пересдать в этом году он тоже не сможет. В понедельник и вторник, 6 и 7 июля, пройдет самый массовый экзамен по русскому языку. Он нужен для поступления абсолютно на все специальности в вузы. Его будут сдавать более 670 тысяч человек.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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