Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников

Бывший актер Владимир Сынгаевский, сколотивший банду для хищения денег со счетов умерших людей, признал вину в совершении преступлений по пяти эпизодам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "источник, близкий к следствию".

По словам источника, Сынгаевский "полностью признал вину в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере" и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела.

В Бутырском суде Москвы агентству добавили, что дело в отношении Сынгаевского зарегистрировано, но судьей пока не распределено.

Уточняя: в суд поступило представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения, которое избирается при признании подсудимым вины. При таком порядке судопроизводства обвиняемому предусматривается назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального.

Напомним: ОПГ Сынгаевского была обезврежена в начале текущего года. Ее члены списывали деньги с банковских счетов умерших с помощью контрафактных сим-карт, а также присваивали их недвижимость. В частности - две квартиры на улицах Аргуновская и Полярная.

В общей сложности сумма похищенного бандой превысила девятнадцать миллионов рублей.

При этом указывалось, что лидер группы в момент задержания заблокировал входную дверь квартиры и попытался уничтожить улики.

Владимир Сынгаевский родился 23 апреля 1957 года. В 1981-м окончил Московскую государственную академию физической культуры, факультет "Теории и методики спортивных единоборств и тяжелой атлетики".

Сыграл эпизодические роли в картинах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Покровские ворота" (инструктор по плаванью), "Не бойся, я с тобой!", а также главную роль - тяжелоатлета Владимира Кроля - в спортивной драме 1979 года "Железные игры".