В Турции обнаружен 2500-летний артефакт парфюмера

В Турции археологи при проведении раскопок в древнем городе Пергаме обнаружили флакон с остатками парфюмерного масла, которое было изготовлено около 2500 лет назад.

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в так называемом Нижнем городе. Считается, что там жили рядовые горожане, а элита жила в Верхнем городе. Поэтом ученые не ожидали, что сделают такую находку в "простых" кварталах.

Тем не менее, исследователи раскопали неплохо сохранившийся флакон с остатками парфюмерного масла под названием "арыбаллос". Предварительно он датирован VI-VII веками до нашей эры. Это проливает новый свет на историю Пергама. Ученые теперь предполагают, что цивилизация в этом регионе появилась раньше, чем считалось до сих пор.

Пик расцвета Пергама обычно связывают с римским периодом, во времена которого и был выстроен роскошный Верхний город. Там в величественных дворцах проживали цари и их ближнее окружение, там же располагались и все главные храмы. А вот архитектура Нижнего города отличается простотой стиля.

К слову, рядом с флаконом была также найдена фибула - игла, которая использовалась в качестве застежки для одежды. Она датирована тем же периодом, что и флакон с маслом. Исследование показало, что эта фибула была предметом роскоши. Как два этих дорогих по меркам своего времени артефакта оказались на территории Нижнего города, пока можно только гадать. Находки будут выставлены в местном музее.

Древний город Пергам был расположен в 26 километрах от нынешней береговой линии Эгейского моря. Он находился к северо-западу от современного турецкого города Бергам в провинции Измир. Его руины впервые были обнаружены в 1870-х годах немецким инженером Карлом Хуманом.

В этом древнем городе имелся амфитеатр, который мог вместить 50 тысяч человек, театр на 30 тысяч зрителей, вторая по величине библиотека в древнем мире, а также первая больница древнего мира.