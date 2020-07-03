Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем

Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появилась информация, что 74-летнему руководителю Театра эстрады стало плохо и потребовалась экстренная помощь медиков.

"Да успокойтесь, все нормально! Я чувствую себя хорошо", - сказал Хазанов, чьи слова приводит РИА Новости.

Хазанов - советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий, а также общественный деятель. Снялся в ряде картин, включая "Волшебный фонарь", "Приключения солдата Ивана Чонкина", новую версию "Кавказской пленницы", в сериале "Моя прекрасная няня" и т.д. Озвучивал культовые советские мультфильмы "Ну, погоди!", "Кот Леопольд", "Возвращение блудного попугая".