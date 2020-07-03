Отметим, что в штате Виктория (Мельбурн - его столица и крупнейший город) стремительно возрастает количество зараженных, из-за чего Australian Open могли перенести в Сидней или Брисбен. Впрочем, по словам Тили, планы организаторов соревнования не изменились.

- Мы настроены оптимистично, а ограничения будут смягчены в ближайшие месяцы. Мы тесно сотрудничаем с властями относительно ситуации с массовыми мероприятиями, социальной дистанцией и вопросами гигиены, - подчеркнул Тили.

К слову, накануне зарубежные СМИ сообщили, что Открытый чемпионат Австралии, как и Уимблдон, не будут застрахованы на случай пандемии в следующем году.