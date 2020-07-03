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03.07.2020 12:43
Рубрика: Спорт

"Бавария" объявила о переходе игрока "Манчестер Сити" Сане

Текст: Максим Домчев

Мюнхенская "Бавария" объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Германии Лероем Сане.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, договор с игроком заключен на 5 лет. Ранее 24-летний Сане выступал за "Манчестер Сити", а к новой команде он сможет присоединиться уже на следующей неделе.

Фото: REUTERS
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"Бавария" - великий клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. Это меня устраивает, - сказал Сане. - С нетерпением жду момента, когда я присоединюсь к этой команде. Я знаком с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом по работе в молодежной сборной, у нас там были отличные отношения. Я хочу завоевать как можно больше титулов с "Баварией", особенно я хочу выиграть Лигу чемпионов".

Известный в прошлом футболист сборной Германии, генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поприветствовал новичка клуба.

"Мы рады приветствовать Лероя Сане в "Баварии". Это отличный игрок, который доказывал это в последние годы, особенно своей игрой в сборной".

В составе сборной Германии на счету Сане 5 голов в 21 матче. В "Манчестер Сити" футболист дважды выигрывал чемпионат Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны. В завершающемся сезоне Сане из-за тяжелой травмы пропустил большую часть матчей.

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