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03.07.2020 12:11
Рубрика: Культура

Большой фестиваль мультфильмов открылся в онлайн-формате

Текст: Наталья Лебедева
Сегодня открывается Большой фестиваль мультфильмов, который впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате. А во всем остальном большой мульт-смотр сохранит свои лучшие традиции: в течение десяти дней зрители будут смотреть лучшую современную анимацию для детей и взрослых со всего мира, участвовать в мастер-классах и видеоконференциях с известными режиссерами и художникам и слушать лекции главных специалистов анимационный индустрии. Все это доступно бесплатно всем желающим на сайте фестиваля multfest.ru/bcf2020.
"Капитан Мортен и королева пауков". Фото: kinopoisk.ru "Капитан Мортен и королева пауков". Фото: kinopoisk.ru
"Капитан Мортен и королева пауков". Фото: kinopoisk.ru

В программе "Премьеры" собраны самые свежие российские мультфильмы, снятые за последние годы. Это около 20 мультипликационных картин, снятых в разных жанрах и техниках, которые режиссеры представят лично.

Фото: kinopoisk.ru
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Мультфильмы-лауреаты международных фестивалей и кинопремий ищите в разделе "Победители".

Также в программе фестиваля можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей. Отдельный раздел посвящен документальной анимации и фильмам студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА).

Среди полнометражных показов - ставшая первым кукольным мультфильмом в истории ирландского аниматографа картина "Капитан Мортен и королева пауков" Каспара Янциса о мальчике, который уменьшился до крошечного размера. Анка Дамиана погрузит в мир собачки, которая попадает по очереди к разным хозяевам, в мультфильме "Удивительная история Мароны". Фильм Гинтса Зильбалодиса "Прочь!" рассказывает о путешествии мальчика по необыкновенному острову после крушения самолета.

Организаторы напоминают, что зрители могут голосовать за понравившиеся мультфильмы. Победитель народного голосования получит главный приз фестиваля - фигурку девочки Анимиши.

Фото: kinopoisk.ru
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Встречи с гостями фестиваля - известными российскими и зарубежными режиссерами, аниматорами и продюсерами - пройдут в формате zoom-конференций. Среди гостей - румынский режиссер полнометражных фильмов и призер многочисленных международных фестивалей Анка Дамиан (Anca Damian), легенды мировой авторской анимации эстонские режиссеры Приит и Ольга Пярны (Priit Pärn, Olga Pärn), эстонско-хорватский режиссер анимации Кинтис Лундгрен (Chintis Lundgren) и продюсер Дражко Ивезич (Draško Ivezić) и многие другие. Российскую школу представит режиссер Дмитрий Геллер.

Глава отделения анимации Британской национальной кино- и телевизионной школы Роберт Брэдбрук выступит с рассказом об обучении в одной из старейших и известнейших школ в области анимации. Тему анимационного образования продолжит встреча с российскими режиссерами, получившими образование в легендарных школах мира, которую проведут программные директора фестиваля Дина Годер и Мария Терещенко.

На мастер-классах "Фабрики мультфильмов" режиссер Евгения Жиркова научит азам рисованной анимации, Василий Чирков превратит простую бумагу в персонажей, Александра Харитонова раскроет секреты сыпучей анимации, а Александр Чирков научит работать со звуком.

Культура Кино и ТВ Анимация Гид-парк

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