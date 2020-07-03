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03.07.2020 19:20
Рубрика: В мире

Чего стоит дом надстроить

Как Борис Джонсон будет перестраивать Британию
Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8198)
Британский премьер Борис Джонсон изобрел невиданный ранее проект перестройки своей страны. При этом он собирается это сделать не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Джонсон обозначил свой план "самой радикальной перестройкой" со времен Второй мировой войны. Что же такое он задумал? А вот что.

Новые законы, которые глава британского правительства намерен ввести, упростят переделку пустующих магазинов и других помещений в жилые дома. Владельцев таких помещений будут поощрять к тому, чтобы начать надстраивать дома и тем самым увеличивать высотность зданий в таких многонаселенных городах, как, например, Лондон.

Фото: Reuters
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Проект Джонсона выглядит просто и необременительно: в целом ряде случаев от владельцев даже не потребуют разрешения на перестройку зданий, особенно если они предназначены для столь необходимых британцам жилых помещений. Но даже в случаях, когда такое разрешение потребуется, обещано меньше волокиты, нежели сегодня. Эти новации обещают спешно ввести к сентябрю.

Самым трудным вопросом остается реакция жителей тех домов, которые пойдут под перестройку. Их жильцы могут решительно воспротивиться планам переделки. Но куда страшнее для них перспектива того, что, неровен час, их и вовсе лишат права голоса.

Между тем Джонсон уже сел на своего перестроечного "конька", выдвинув лозунг "строить, строить, строить". Новые правила позволят изменить изначальное предназначение зданий и земельных участков городских центров - без необходимости получать разрешения на строительство. Ключевой целью этих новаций является возведение новых квартир и обновление опустевших зданий, а также неиспользованных строений.

Что же касается пабов, библиотек и деревенских магазинов, то они останутся за скобками перестроечных новаций, поскольку являются неотъемлемой частью жизнедеятельности местного населения.

Еще одна идея авторства Джонсона гласит, что строителям отныне не понадобится заявка на снос и перестройку пустующих жилых и коммерческих строений, если те предназначены для переделки в жилые дома. Владельцам этих домов разрешат надстроить дополнительные этажи без лишних бюрократических проволочек.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Впрочем, перестройка домов и перелицовка зданий - лишь малая часть задуманной Джонсоном перестройки страны. Глава правительства заявляет сегодня о намерении предпринять масштабные инвестиции в социальную и транспортную инфраструктуры для оживления экономики после пандемии.

Джонсон сравнил свой план с экономической программой Франклина Делано Рузвельта "Новый курс". Британский премьер утверждает, что "для экономического оздоровления Альбиона необходимо строить, строить и строить".

А как восприняли "перестройку" Джонсона сами британцы? Вот выдержка из комментария: "Итак, когда люди, переживающие все еще длящуюся эпидемию, боятся поехать из своего района за покупками в центр города, когда они опасаются сесть в общественный транспорт, - он объявляет программу, позволяющую перестроить местные магазины в жилые дома, при этом без разрешения на строительство? Гений!" 

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