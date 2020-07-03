Британку приговорили к пожизненному заключению за попытку подрыва собора

В пятницу гражданка Великобритании была приговорена к пожизненному заключению с правом обжалования приговора через 14 лет по обвинению в попытке взорвать лондонский собор Святого Павла, отель и поезд метро.

По версии стороны обвинения, 37-летняя Сафийя Шейх, урожденная Мишель Рамсден, тщательно изучала, как вызвать максимальную бойню в исторической церкви, убив как можно большее количество посетителей и прихожан. Полиция заявила, что террористка планировала оставить бомбу в сумке в соборе и взорвать пояс смертницы в лондонском метро, сообщает Associated Press.

Прокуроры раскрыли подробности звонка, который она сделала своему другу из тюрьмы на прошлой неделе, в котором она сказала, что "не охладела" и "была готова пройти через это". В суде Сафийя Шейх, которая является сторонницей ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - ред.), признала себя виновной в организации террористического акта и распространении информации экстремистской направленности. В полиции заявили, что Шейх активно участвовала в распространении сообщений экстремистского содержания в интернете и призывала других пользователей к совершению терактов.

Шейх, родившуюся в Лондоне, арестовали в октябре 2019 года после того, как она обратилась за помощью к офицеру спецслужб под прикрытием, который выдавал себя за эксперта по изготовлению бомб. "Она сотрудничала с другими людьми, которые, по ее словам, придерживались того, чтобы спровоцировать и спланировать террористический акт, связанный с использованием самодельных взрывных устройств, для нападения на собор Святого Павла и близлежащий отель", - заявила прокурор Элисон Морган. Как отметила сторона обвинения, Шейх заранее посетила собор, чтобы оценить меры безопасности в нем и определить лучшее место, чтобы взорвать бомбу. "Она заявила, что ее намерением было убить себя и как можно больше других людей", - добавила Морган.