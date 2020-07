Британские магазины терпят крах из-за пандемии коронавируса

Розничная торговля Соединенного Королевства на пороге банкротства. Ежедневно работу в этом секторе теряют более шести тысяч человек, которым, по сути, некуда податься и негде устроиться. Впрочем, сегодня в Британии напряженно с вакансиями и в большинстве других отраслей экономики, усохших за период эпидемии.

Чтобы осознать глубину постигшего британcких торговцев несчастья, достаточно сказать, что под ударом оказался даже всемирно известный лондонский универмаг Harrods. В своем заявлении Harrods указал, что "обязательное соблюдение социальной дистанции в целях охраны своих сотрудников и покупателей сильно ударило по ведению торговли". Руководство Harrods сообщило своему персоналу печальную новость: каждый седьмой сотрудник универмага, насчитывающего 4 800 сотрудников, будет вынужденно уволен вследствие эпидемии.

Директор универмага Майкл Уорд назвал причиной сокращения персонала требование сохранять социальное дистанцирование, а также крайне малое число зарубежных туристов, посещающих универмаг.

Вчера я отважилась навестить этот универмаг, слегка опасаясь оказаться в толпе покупателей, так как раньше в период сезонных распродаж в Harrods традиционно яблоку было упасть негде. Мои опасения оказались напрасны: в залах магазина было, как никогда, свободно. Большая часть посетителей Harrods имели на лицах защитные маски и перчатки на руках. Точно также в масках работали и продавцы. Персонал универмага, как мне пояснили, трудится сейчас в одну смену, сократив часы работы с 11 утра до семи вечера, чтобы не ставить за прилавок дополнительное число продавцов и консультантов.

Бросилось в глаза то, что на прилавках отделов парфюмерии и косметики впервые не стало "пробных" образцов, которыми раньше можно было воспользоваться перед тем как сделать покупку. Продавщица пояснила, что пробную косметику - например, кремы или помаду - запретили предлагать посетителям из опасения заразить их коронавирусом. По той же причине закрыли рестораны универмага, парикмахерский салон и популярную "Клинику Здоровья". После этого визита в прославленный универмаг мне стало ясно, почему мечтать о традиционно высокой прибыли сезона распродаж магазину в ближайшее время, скорее всего, не придется.

Не меньшее бедствие переживает сегодня и крупнейшая компания торговли модной одеждой "Arcadia", которая сообщила о сокращении 500 сотрудников головной организации, в которой до сего дня трудились 2 500 человек. Объявленный в минувший вторник крах популярного в Британии производителя мужских сорочек TM Lewin, а также закрытие сети мебельных магазинов Harveys, добавили к списку пострадавших еще 800 потерянных рабочих мест. Под угрозой увольнения остаются в этих компаниях еще 1 300 сотрудников.

В последние несколько недель меч банкротства навис над головами универмага Debenhams и ряда фирменных магазинов. Как полагают эксперты, печальная участь ожидает такие известные во многих странах, включая Россию, бренды как Marks&Spencer, Next, New Look.

Список пострадавших можно продолжить. Как отмечают аналитики, месяцы вынужденного закрытия в период эпидемии вбили гвоздь в крышку гроба многих прославленных брендов. По данным Центра исследований розничной торговли, только за прошедшие шесть месяцев 2 123 магазина Британии были признаны банкротами. Персонал обанкроченных коронавирусом предприятий торговли насчитывает сегодня в Британии свыше 49 тысяч человек.

Впрочем, это только начало. На очереди - можно не сомневаться - еще немало жертв коронавируса, заразившего не только население Британии, но и экономику страны в целом.