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03.07.2020 17:45
Рубрика: Общество

Койко-место пусто не бывает

Частные клиники помогут решить государственные задачи
Текст: Елена Манукиян
Депутаты Госдумы предлагают активнее задействовать частные клиники в решении государственных задач, а также развивать производственную медицину. Об этом рассказал председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов. Он не исключил, что уже скоро в этой области появятся новые законодательные инициативы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат пояснил, что многие коммерческие клиники очень хорошо оснащены, используют в лечении пациентов новейшие технологии и часто выполняют операции, которые не доступны врачам в государственных больницах. При этом он отметил, что лечение в частных медорганизациях может быть бесплатным для пациентов и покрываться за счет средств обязательного медстрахования (ОМС). То есть клиника получает государственное задание на определенные объемы разных видов медицинской помощи по ОМС.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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В других случаях покрыть расходы негосударственных клиник могут государственные гранты. Например, уже отобраны первые частные медорганизации, которые будут оказывать услуги долговременного ухода за пожилыми за счет государства, и все они стали обладателями грантов, которые получили по итогам конкурса.

"В условиях дефицита ресурсов мы не в полной мере используем "частников" в работе. А наша задача - обеспечить качественной медицинской помощью граждан, которых не волнует, частная или государственная клиника ее окажет", - сказал Морозов.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса негосударственные организации также продемонстрировали свои возможности, многие из них открыли "серьезные ковидные госпитали". При этом депутат подчеркнул, что коронавирус также стал настоящим испытанием для многих работодателей, в том числе из-за отсутствия производственной медицины на предприятиях. Морозовсчитает, что врач должен входить в управление производства. Именно квалифицированный медработник подскажет, как организовать работу так, чтобы люди не болели, а если заболевали, то не массово.

К тому же в каждой специальности есть профессиональные заболевания, сказал Морозов. А врач на производстве знает каждого сотрудника, и он сразу может определить - плохо себя чувствует человек или нет.

"Если говорить о производственной медицине будущего, то необходимо переходить к профилактике профессиональных заболеваний вместо того, чтобы присваивать людям инвалидность в конце трудового пути", - подытожил Морозов.

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума

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