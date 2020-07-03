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03.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Текст: Георгий Панин
Скорость экономического восстановления в России, по мнению эксперта "РГ", не будет для рубля главным фактором в июле. По его мнению, пока это мало интересует инвесторов реального сектора, чего, кстати, не скажешь о тех, кто вкладывается в финансовые активы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле:

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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- В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт. - И даже если она останется крайне неспешной (что вероятно), то интересует это пока лишь инвесторов реального сектора. Чего не скажешь о тех, кто вкладывается в финансовые активы.

Банки, фонды emerging markets, переоценивают теперь долю вложений своего капитала на развивающиеся рынки. А для динамики валютных курсов в России - намного важнее поведение именно этого класса инвесторов.

Поэтому какого-то одного-двух особых событий, заведомо главных дней для рубля - в июле не будет. 16 июля рынки обратят внимание на тон пресс-конференции по итогам второго летнего заседания Европейского центрального банка, а 24 июля - на решение по ключевой ставке Банка России. Однако вряд ли эти дни станут для курсов доллар/рубль и евро/рубль критичными. В условиях пандемии мощные монетарные стимулы от ведущих мировых регуляторов были определены еще весной, "печатные станки" в Европе и США и так работают на полную катушку.

Да, умеренно низкие процентные ставки в России стали хорошей новостью для экономики. Но одновременно и снизили спрос на российские ОФЗ, поскольку годовой купонный доход на последних аукционах Минфина опустился до 5,17 процента годовых по 5-летним облигациям и составляет меньше 5,85 процента на вторичном рынке по эталонным 10-летним ОФЗ.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
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Давать деньги в долг российскому правительству стало на 1,5 процента менее привлекательно, чем год назад, в июле 2019-го. И тем более - в сравнении со ставкой до 8,5 процента годовых в марте. Поэтому объемы размещений ОФЗ в разы припали, а значит, укрепляться рублю будет труднее, чем прежде.

И, наоборот, ослабнуть российской валюте станет легче. В этих условиях главное для рубля - как ни странно, динамика американских и европейских бирж. Чем они выше отрастают, тем больше у инвесторов свободных средств и склонности к более рискованным для них инвестициям. В том числе и на наш рынок, а значит - тем благоприятнее ситуация для курса рубля.

Во всяком случае на сегодня, и с прицелом на начало следующей недели - мировые биржи как раз полны если не энтузиазма, то понимания, что в акциях ведущих корпораций им держать больше капитала интереснее, чем в долларах или в евро.

Уолл-Стрит, да и биржи Европы, по мнению многих, ведут себя неправильно, парадоксально. Большинство компаний-эмитентов поднимаются в цене, словно кошка, старающаяся при виде опасности внизу залезть на более высокую ветку дерева. Вот и получается, что биржи набирают ход. Поскольку риски обесценивания главных резервных валют затмевают опасения насчёт возможного возобновления блокировок экономик и новых карантинных мер.

Но уверения властей США, что повторно закрывать по всей стране экономику они не будут - действуют на рынки магически. Многие инвесторы продолжают пополнять портфели, выкупая слегка подешевевшие за июнь бумаги очень широкого спектра компаний, даже и сильно зависимых от физического контакта со своими клиентами. При этом индекс 500 ведущих компаний S&P всего на 20 процентов ниже докризисных максимумов, а компании высоких технологий на коне и бьют исторические рекорды.

Именно благодаря этому (хотя в середине недели доллар поднимался выше 71 рубля, а евро доходил почти до 80 рублей) со вчерашнего дня спрос на рубли оживился снова. Но чтобы он сохранился, рублю нужно единственное условие: в котировках на западных биржах не должно случится разворота.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Для этого требуется, чтобы в оценках перспектив всей мировой экономики, главных ее компаний и дальше сохранялся позитив. При выполнении именно этого условия, доллар вполне может завершить пятницу и начать новую неделю ниже отметки в 70 рублей. И даже держаться 6-7 июля в диапазоне от 69,3 до 70,5 рубля.

Но и это, и все дальнейшее зависит от обновления цифр международной статистики. А на сегодня картина следующая. В мае в американскую экономику вернулись 2,7 миллиона рабочих мест. По свежим данным четверга 2 июля в строй встали еще 4,8 миллиона рабочих мест, что более чем в 1,5 раза превзошло средние ожидания.

Одновременно ISM - индекс национальной промышленной активности в США - на днях не только прервал историю кризисного снижения, но и вышел максимальным с мая 2019 года! Нефтяные запасы в хранилищах США впервые с января снизились более чем на 7 миллионов баррелей за последнюю неделю.

Радуют индикаторы деловой активности и из Европы, где намного лучше, чем в США эпидемическая ситуация. А значит - есть и новые перспективы спроса на сырьё, и предпосылки для позитива на биржах.

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