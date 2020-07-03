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03.07.2020 11:46
Рубрика: Власть

ЦИК подвел окончательные итоги голосования по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Сегодня Центризбирком России после получения всех данных протоколов об итогах голосования избирательных комиссий субъектов РФ, зарубежной территориальной комиссии, территориальных комиссий Байконура и дистанционного электронного голосования определил результаты общероссийского голосования.

"Все протоколы подписаны и представлены в ЦИК", - проинформировала глава комиссии Элла Памфилова.

В протокол о результатах общероссийского голосования внесены следующие данные.

Фото: Александр Корольков/РГ
За поправки в Конституцию проголосовало вдвое больше россиян, чем в 1993 году

В списки участников голосования были включены 109 190 337 граждан России. В голосовании приняли участие 74 215 555 человек или 67,97%.

На вынесенный на общероссийское голосование вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 57 747 288 человек, что составляет 77,92 % от числа граждан участников голосовании. "Нет" ответили 15 761 978 человек или 21,27% проголосовавших.

Таким образом, изменения в Конституцию РФ, за которые проголосовало более половины граждан страны, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными. Этот факт зафиксирован в постановлении Центризбиркома.

Подписанные всеми членами ЦИК документы направляются президенту РФ Владимиру Путину. Поправки будут внесены в текст Основного Закона на основании его указа.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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