Для голосования по поправкам к Конституции поставили 90 млн масок

Для общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ было поставлено свыше 90 млн масок, примерно столько же пар перчаток и 4 млн литров антисептиков. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова передает пресс-служба Минпромторга.

"Были организованы поставки более 90 млн масок, около 4 млн литров антисептиков и примерно около 90 млн пар перчаток", - сообщил он.

В ведомстве уточнили, что Минпромторг России обеспечивал взаимодействие с регионами страны и оказывал помощь по поставкам средств индивидуальной защиты к голосованию.