До 11 июля запланирован 41 авиарейс для вывоза россиян из-за рубежа

Минкомсвязи РФ обновило график вывозных авиарейсов до 11 июля, всего запланирован 41 рейс. График опубликован в специальном Telegram-канале, созданном для информирования россиян о возможности вывоза их из-за рубежа.

Так, 4 июля состоятся рейсы в Москву из Франкфурта-на-Майне, Шанхая, Амстердама и Гуанчжоу, рейс из Душанбе в Жуковский.

На 5 июля запланированы рейсы Бишкек - Москва, Ташкент - Москва, Ташкент - Ростов-на-Дону, Дубай - Москва, Чэнду - Санкт-Петербург, Нью-Йорк - Москва.

На 6 июля - рейсы из Ларнаки в Москву, из Еревана в Краснодар, из Усть-Каменогорска в Новосибирск, из Тель-Авива в Москву и из Душанбе в Екатеринбург.

На 7 июля запланировано шесть вывозных рейсов: Душанбе - Москва, Ташкент - Москва, Ереван - Жуковский, Сеул - Владивосток, Бишкек -Екатеринбург, Ош - Новосибирск.

8 июля россияне смогут вылететь из Оша в Москву, из Ташкента в Жуковский, из Душанбе в Самару и из Бишкека в Новосибирск.

9 июля состоятся рейсы Ереван - Москва, Барселона - Москва, Душанбе - Санкт-Петербург, Баку - Екатеринбург, Алма-Ата - Новосибирск и Лос-Анжелес - Москва.

10 июля рейсы будут из Маската и Аликанте в Москву, а также из Оша и Ташкента в Санкт-Петербург.

График на 11 июля предусматривает рейсы Лондон - Москва, Париж - Москва, Баку - Жуковский, Душанбе - Екатеринбург и Баку - Санкт- Петербург.

О том, как россияне могут попасть на вывозные рейсы из-за рубежа на Родину, можно в специальном разделе сайта стопкоронавирус.рф "Своих не бросаем".