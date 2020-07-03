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03.07.2020 23:09
Рубрика: В мире

Джонсон обещает чаще говорить с жителями Великобритании

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
В офисе премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, объявили нечто похожее на информационную перестройку и гласность. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил последовать примеру американского президента Дональда Трампа и ежедневно проводить пресс-конференции, которые будут транслироваться по телевидению. Это радикальный переворот во взаимоотношениях правительства с британской прессой и страной в целом. Новация авторства Джонсона рассчитана на большую открытость, чтобы обеспечить гражданам страны прозрачность политики правительства.
Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP
Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP

В действительности британцы уже привыкли к ежедневным телевизионным брифингам по пандемической ситуации, в которых участвуют ведущие врачи и правительственные советники по вопросам медицины. Первый из таких брифингов провел 16 марта сам Борис Джонсон. После тяжелой болезни глава правительства передал ведение брифингов министру здравоохранения, но время от времени появлялся перед телекамерами сам.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Сегодня Джонсон объявил новую инициативу кабинета: отныне ежедневные брифинги будут проводиться в полуденное время по адресу Даунинг-стрит, 9. Глава правительства признался, что успех ежедневных брифингов по коронавирусу вдохновил его продолжить общение с народом, вынося на обсуждение теперь уже политические темы и насущную проблематику. Цель новой инициативы Джонсона - сделать для британцев максимально прозрачной работу своего правительства.

Как и Трамп, Джонсон не намерен присутствовать на каждом брифинге - вместо этого он будет лишь "время от времени заскакивать". До сегодняшнего дня политические обозреватели и журналисты, аккредитованные в Палате общин британского парламента, присутствовали на двух ежедневных брифингах с представителем или заместителем премьер-министра. Новая информационная стратегия Даунинг-стрит, которая стартует в октябре, предусматривает, что вечерние встречи будет транслироваться на экранах телевизоров, тогда как утренний брифинг будет по-прежнему проходить за закрытыми дверями.

Как сообщают британские СМИ, уже сейчас идет поиск опытного ведущего, который от имени правительства будет проводить брифинги в стиле Белого дома.

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