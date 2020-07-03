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03.07.2020 19:01
Рубрика: В мире

ЕАЭС и Израиль готовятся к заключению соглашения о зоне свободной торговли

Текст: Юрий Сизов

Потребности в экономическом диалоге, чаще всего, способны преодолевать алгоритмы устоявшихся норм международной повестки дня. Этот вывод напрашивается, утверждают аналитики, после того как 3 июля появилось сообщение о планах заключения соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Израилем. Во всяком случае, об этом заявил в пятницу временный поверенный в делах Израиля Яков Ливне, раскрыв в эфире телеканала "Россия-24" и некоторые детали переговоров.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Прежде всего, стало известно, что соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем может быть заключено уже в 2020 году.  "Я думаю, что есть все возможности для того, чтобы закончить переговоры в текущем году, подписать его, а потом имплементировать", - уточнил израильский дипломат.

В этой связи обозреватели напоминают, что еще на встрече в сентябре 2019 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин договорились об ускорении создания Зоны свободной торговли между Тель-Авивом и ЕАЭС.

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