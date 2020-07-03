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03.07.2020 15:11
Рубрика: В мире

Египет открыл пирамиды для туристов

Текст: Константин Волков
Власти Египта открыли пирамиды в Гизе для туристов после трехмесячного перерыва на карантин.

Теперь при входе на территорию музейного комплекса, где расположены пирамиды, у посетителей измеряют температуру, а также дезинфицируют руки и личные вещи.

Фото: British Museum
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Также открылись Египетский национальный музей и дворец барона Эмпейна в Каире. Это произошло после возобновления Египтом международного авиасообщения с 1 июля.

Между тем, согласно данным египетского минздрава, число заболевших коронавирусом в стране за время пандемии составило более 71 тыс. человек. За 2 июля было выявлено 1 485 новых случаев, 86 человек скончались в течение последних суток. Общее число жертв COVID-19 в Египте - 3 120 человек.

Знаменитая мечеть Аль-Хуссейн в Каире была закрыта 3 июля (ее открыли для молящихся неделей раньше) после того, как на ее территории выявили несколько новых случаев коронавируса.

В мире Африка Египет Пандемия коронавируса COVID-19

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