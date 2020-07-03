Эксперты дали советы по эксплуатации ноутбука в жару

Июль на территории России будет жарким, например, в столице синоптики обещают до 30 градусов в тени. Такое испытания может быть фатальным для вашей техники, особенно для ноутбука, предупреждают эксперты Роскачества.

В жаркую погоду перегреву подвергаются не только неисправные ноутбуки, но и корректно работающие. Если при температуре 20 градусов ноутбук нагревается до 40, то при 30 градусах - до 50. Сгореть даже от сильной жары устройство, конечно, не может (разве что, может взорваться неисправный аккумулятор): все современные модели имеют аппаратную защиту, перезагружающую ноутбук при нагреве процессора в среднем при достижении уровня в 80-90 градусов. В этом случае, к сожалению, пользователь потеряет все несохраненные данные, но сам компьютер выживет.

Специалисты советуют не запускать ресурсоемкие процессы (например, "тяжелые" игры) в жару и особенно в процессе зарядки, не оставлять ноутбук надолго работающим на кровати или на плотном одеяле (например, когда смотрите фильм в постели). Также не стоит оставлять лэптоп в машине или в любом непроветриваемом, жарком, замкнутом пространстве.

Кроме того, не следует забывать о резервном копировании данных с жесткого диска в облако (можно, например, настроить автоматический бэкап) или на физические внешние жесткие диски. Полезно также иметь источник бесперебойного питания, чтобы применять его в случае повреждения батареи (да и при внезапном отключении электричества он может продлить время работы).