Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила, что Роспотребнадзор разрешил провести в Москве на Водном стадионе этап чемпионата страны по пляжной разновидности игры. Турнир состоится 9-12 июля.

Из-за высокой плотности международного календаря рядовые этапы чемпионата России редко собирают внушительный состав участников, однако на этот раз все будет по-другому, поскольку из-за пандемии практически все значимые соревнования "Мирового тура" в 2020 году отменены, а оставшиеся в расписании считаные этапы категорий "одна звезда" и "две звезды" - это слабый уровень.

На песчаных площадках Центра пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе можно будет увидеть серебряных призеров чемпионата Европы-2019 Константина Семенова и Илью Лешукова (ВК "Подмосковье"), действующего чемпиона мира Олега Стояновского, который на этот раз не в тандеме со своим обычным звездным напарником Вячеславом Красильниковым, а с Александром Крамаренко.