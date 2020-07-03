ФАС: Цены на социально значимые продукты снижаются

Федеральная антимонопольная служба информирует о снижении стоимости некоторых социально значимых продуктов. Такие данные служба фиксирует, начиная с апреля, говорится в сообщении ФАС России.

По данным антимонопольного мониторинга, с апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, мороженой рыбы с мая - на 16 рублей, а лук - на 7 рублей, отмечается в сообщении. Конкретно 24 июня средняя по Российской Федерации минимальная цена за килограмм свинины составляла 256,67 рубля, а в конце апреля - практически 270 рублей, лука - 46 рублей, хотя в конце мая он стоил 53,75 рубля.

Стоимость замороженной рыбы существенно снизилась за июнь: еще 20 мая она стоила 218,74 руб./кг, а уже 24 июня - 202 руб./кг. Почти до 19 рублей подешевел килограмм соли. В ценовой информации службы отмечено, что незначительные колебания или устойчивость цен за три последних месяца демонстрируют говядина - 403,40 руб./кг, мука - 44,14 руб./кг, масло подсолнечное и сливочное, макаронные изделия и молоко.

В сообщении руководителей ФАС отмечено, что скачкообразный и непредсказуемый рост цен, спровоцированный ажиотажным спросом в условиях пандемии, остался в прошлом. Но зафиксированные в мониторинге минимальные цены на товары являются средними по стране и могут отличаться в разных регионах и федеральных округах. Традиционно уровень цен на продукты в Дальневосточном федеральном округе выше, чем в целом по России.

Однако ФАС России и ее территориальные управления продолжают контролировать и региональные цены на социально значимые продукты. "В случае выявления необоснованного завышения стоимости товаров ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования", - поясняет и.о. начальника Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская.