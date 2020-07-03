Федерация хоккея России объявила чемпионом страны ЦСКА

Федерация хоккея России объявила победителя и призеров чемпионата страны. Как сообщается на сайте ФХР, "в сезоне 2019/20 по решению ФХР и КХЛ установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно которому: основополагающим является принцип спортивной справедливости, учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф, принимаются в расчет все доступные статистические данные, положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров".
Было принято решение распределить места в итоговой таблице я с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
По итогам чемпионом признан ЦСКА, набравший 94 очка. Второе место поделили "Ак Барс" и СКА - 93, третьим призером стало "Динамо" - 82.
Также в десятку сильнейших вошли: "Сибирь" - 74, "Салават Юлаев" - 68, "Авангард" - 83, "Автомобилист" - 78, "Спартак" - 77, "Локомотив" - 73 и "Металлург" - 65.