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03.07.2020 13:43
Рубрика: Спорт

Федерация хоккея России объявила чемпионом страны ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Федерация хоккея России объявила победителя и призеров чемпионата страны. Как сообщается на сайте ФХР, "в сезоне 2019/20 по решению ФХР и КХЛ установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно которому: основополагающим является принцип спортивной справедливости, учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф, принимаются в расчет все доступные статистические данные, положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров".

Было принято решение распределить места в итоговой таблице я с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

Фото: iStock
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По итогам чемпионом признан ЦСКА, набравший 94 очка. Второе место поделили "Ак Барс" и СКА - 93, третьим призером стало "Динамо" - 82.

Также в десятку сильнейших вошли: "Сибирь" - 74, "Салават Юлаев" - 68, "Авангард" - 83, "Автомобилист" - 78, "Спартак" - 77, "Локомотив" - 73 и "Металлург" - 65.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Федерация хоккея России Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Чемпионат КХЛ 2019/2020

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