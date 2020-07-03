Федерация хоккея России (ФХР) в пятницу приняла решение об итоговой классификации команд в чемпионате страны по промежуточным итогам недоигранного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2019/20. Золотые медали за титул будут вручены ЦСКА. С чем и поздравляем столичную команду "красно-синих"!

ЦСКА стал чемпионом страны по хоккею с шайбой в 35-й раз. Это абсолютный рекорд, который сложно побить. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Напомним, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 чемпионат интернациональной КХЛ с участием команд из России, Финляндии, Беларуси, Казахстана и Латвии был прерван после завершения всех без исключения серий 1/8 финала Кубка Гагарина, или после четвертьфиналов плей-офф Восточной и Западной конференций. В октет лучших команд вошли: с Запада - ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия), "Динамо" (Москва), с Востока - "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан), "Сибирь" (Новосибирск) и "Салават Юлаев" (Уфа). В своем решении ФХР, по долгосрочному договору делегировавшая КХЛ право на проведение чемпионата России в рамках Лиги, совершенно справедливо учитывала комплексно и результаты стартовой стадии плей-офф, и итоговое положение команд в регулярном чемпионате КХЛ. А здесь ситуация такая (клубы провели по 62 матча): ЦСКА - 94 очка, "Ак Барс" и СКА - по 93, "Йокерит" и "Барыс" - по 84, "Динамо" (Москва) - 82, ну а дальше уже принципиального для определения чемпиона и призеров значения не имеет.

Естественно, из чисто российской классификации "Йокерит" и "Барыс" отбрасываются, ЦСКА признан чемпионом и получит "золото", "серебро" вручат оказавшимся наравне "Ак Барсу" и СКА, "бронза" достается столичным динамовцам.

ФХР сделала то, что так и не сподобилась сделать Российская федерация баскетбола (РФБ), но там все же "регулярка" такой же интернациональной Единой лиги не была завершена: наша федерация хоккея шайбой приняла решение определить призеров чемпионатов, первенств и всероссийских соревнований по хоккею прежде всего в интересах самих спортсменов. Данная классификация позволит игрокам получить спортивные звания, обеспечит преемственность в турнирах. Команды и хоккеисты бились весь сезон для достижения максимального результата, их старания и усилия должны быть оценены по достоинству.

Немаловажно учитывать, что у каждого клуба есть спонсоры, и им все-таки важно понимать - в кого они вкладывают свои средства, какой в итоге результат, какая отдача. Так что обнародованная ФХР классификация чемпионата России 2019/20 имеет ключевое значения для определения финансирования команд на следующий сезон 2020/21.

Может возникнуть вопрос, а почему и питерскому СКА, и казанскому "Ак Барсу" вручат серебряные награды. Ответ простой, в ФХР действительно поступили мудро. Эти команды выступали в разных конференциях, с разными соперниками провели неодинаковое количество матчей. У этих конкурентов одинаковые показатели по всем ключевым статистическим номинациям, кроме разницы забитых и пропущенных шайб, которая лучше у СКА, и количества побед в основное время - оно выше у представителей Республики Татарстан.

Вот как прокомментировал решение одной из наших ключевых и передовых национальных федераций по видам спорта, президент ФХР легендарный в прошлом голкипер сборной СССР и ЦСКА, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Александрович Третьяк:

- Федерация хоккея России приняла решение объявить чемпиона и призеров чемпионата России. Как известно, турнир в КХЛ не был завершен из-за пандемии, и главный трофей лиги Кубок Гагарина не был разыгран. Но сезон-2019/20 не войдет в историю нашего хоккея, как потерянный, ведь хоккеисты бились, отдавали все силы на льду, болельщики переживали за свои команды, клубы популяризировали наш вид спорта. У сезона будет чемпион - ЦСКА, и призеры - СКА, "Ак Барс" и московское "Динамо". Мы тщательно прорабатывали различные варианты распределения мест. Выбранный - отвечает принципу спортивной справедливости, учитывает все особенности прошедшего незавершенного сезона. В его расчет берется не только регулярный чемпионат, но и главная часть сезона - плей-офф. И, хотя турнир с выбыванием не был доведен до конца, именно в матчах на вылет клубы наиболее полно показывают свой потенциал. СКА и "Ак Барс" делят второе место, так как имеют почти одинаковые статистические показатели. Общее количество очков, побед, поражений - одинаковое. По личным встречам тоже равенство. Отличается только разница шайб и количество побед в основное время. Мы долго думали, как поступить, и решили отдать двум клубам второе место.

На этом российский сезон 2019/20 в хоккее с шайбой можно считать завершенным.

Статистика

Итоговая классификация чемпионата России по хоккею с шайбой 2019/20

1. ЦСКА. 2. "Ак Барс" (Казань), СКА (Санкт-Петербург). 3. "Динамо" (Москва). 4 "Сибирь" (Новосибирск). 5. "Салават Юлаев" (Уфа). 6. "Авангард" (Омская обл.). 7. "Автомобилист" (Екатеринбург). 8. "Спартак" (Москва). 9. "Локомотив" (Ярославль). 10. "Металлург" (Магнитогорск). 11. "Витязь" (Московская обл.). 12. "Торпедо" (Нижний Новгород). 13. "Нефтехимик" (Нижнекамск). 14. "Амур" (Хабаровск). 15. ХК "Сочи" . 16. "Северсталь" (Череповец). 17. "Трактор" (Челябинск). 18. "Адмирал" (Владивосток).