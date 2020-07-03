Фигуристка Медведева до открытия границ будет тренироваться у Буяновой

Серебряный призер Олимпиалы-2018 в женском одиночном катании Евгения Медведева до открытия границ РФ будет тренироваться на катке в ЦСКА под контролем заслуженного тренера России Елены Буяновой.

"Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке в ЦСКА под моим контролем. Орсер остается ее основным тренером, ни о каком переходе речи не идет. Это даже не обсуждалось и не обсуждается", - сообщила Буянова в беседе с ТАСС.

Ранее Медведева вернулась в Россию из Японии, где она находилась с апреля. Однако шоу с участием россиянки были отменены из-за пандемии коронавируса. Позднее Медведева прилетела в Россию, где после сдачи отрицательных тестов на коронавирус находится на обязательном карантине.

В настоящее время наставником Медведевой является канадский специалист Брайан Орсер.