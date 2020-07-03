Главком ВКС озвучил сроки завершения испытаний комплекса "Благовест"

Испытания космического комплекса "Благовест" завершат в сентябре. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В сентябре текущего года мы планируем завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами "Благовест" на геостационарной орбите", - рассказал Суровкин в интервью газете "Красная звезда".

Спутники "Благовест" предназначены для передачи данных, для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, телефонной и видео-конференц-связи с использованием Ка- и Ku-диапазонов частот, пишет ТАСС.

Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года, второй в апреле 2018 года, а третий спутник - в декабре 2018 года. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует развернуть группировку из четырех "Благовестов".