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03.07.2020 02:27
Рубрика: Власть

Главком ВКС рассказал о новых космических системах связи в России

В России развернут космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении к 2024 году. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

Фото: Илья Максимов/РГ
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"Все это части работы по созданию Единой космической системы. Орбитальная группировка обеспечит стране глобальный контроль поверхности Земли. В 2022 начнется третий этап создания ЕКС, а к 2024 году группировка должна быть полностью развернута", - цитирует главкома газета "Красная звезда".

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Единая космическая система обнаружения и боевого управления станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе предупреждения о ракетном нападении SBIRS. Суровикин также сообщил, что Россия создает унифицированную систему "Топаз", которая позволяет управлять спутниками на всех орбитах.

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