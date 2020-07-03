"Горбатый" самолет Boeing 747 снимут с производства

Легендарный "горбатый" авиалайнер Boeing 747-8 снимут с производства в самое ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Последний самолет данной модели выкатят с завода рядом с Сиэтлом примерно через два года.

Отмечается, что последние четыре года корпорация Boeing выпускала всего по шесть лайнеров 747-8 в год. Последний заказ на него был принят в 2017 году. Авиакомпании разлюбили этот самолет и для длинных маршрутов стали покупать модели с двумя двигателями. А связанный с коронавирусом экономический спад усложняет продажу оставшихся машин.