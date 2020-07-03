В Китае вскрыли десятки гробниц династий Тан и Сун

Китайские археологи обнаружили в Синьцзян-Уйгурском автономном округе на северо-западе страны 62 гробницы, возраст которых составляет около 1000 лет. Примерно треть из них были оборудованы наклонными проходами.

Как сообщает агентство Синьхуа, гробницы были обнаружены группой археологов еще в прошлом году. Они расположены в городе Хами. Заглянуть в них удалось только в этом году, так как раскопки были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Оказалось, что 19 из 62 найденных гробниц оборудованы проходами, прорытыми под уклоном. Подобная ритуальная практика в Хами обнаружена впервые. При этом для центральных районов Китая наклонные проходы были типичным элементом гробниц. Их находили, например, в городе Дуньхуан, провинция Ганьсу.

По словам руководителя раскопок Ван Юнцяна из Синьцзянского института культурных реликвий и археологии, датировать найденные сооружения удалось по их архитектуре и найденным внутри них реликвиям. Часть гробниц относится к периоду правления династии Тан (618-907 гг.), часть - к периоду правления династии Сун (960-1276 гг.).

В захоронениях помимо традиционных для Китая ритуальных предметов были найдены золотые монеты, похожие на те, что использовались в то время в Восточной Римской империи. Это указывает на то, что между Востоком и Западом была налажена торговля, а город Хами, вероятно, служил своего рода историческим мостом для торговых и культурных обменов.

К слову, это не единственная любопытная находка китайских археологов. Агентство "Синьхуа"также сообщает, что на севере Китая была обнаружена каменная табличка, датируемая периодом правления династии Цин (1644-1911 гг.). Она была найдена в провинции Хэбэй.

Археологи предполагают, что эта табличка была установлена в 1890 году во время правления императора Гуансу. Ее высота составляет 173 сантиметра, ширина - 69 сантиметров, а толщина - 23 сантиметра. Она была найдена в деревне Шибейбу.

Выбитый на ней текст состоит из 207 иероглифов. Он подробно описывает процесс восстановления местного храма, который все-таки не сохранился до наших дней. Эта табличка даст исследователям важные сведения для изучения народных обычаев и религиозного наследия династии Цин в центральной и южной частях Хэбэя.