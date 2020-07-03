Группа "Ленинград" представила новый клип "Фотосессия"

Это первые сингл и клип "Ленинграда" в 2020 году. Ведь после концерта 31 декабря в родном Санкт-Петербурге Сергей Шнуров официально распустил группу. Теперь возродил и представил эту премьеру - песню "Фотосессия". Обнародовал ее как никогда прежде поздно - в 00 часов 19 минут по московскому времени - на странице группы в социальной сети ВКонтакте. Очевидно, основания для этого были.

В клипе спела и сыграла главную роль новая солистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина, имеющая в группе имидж "бабы-бомбы". И способная, по словам музыкантов, "исполнять любые песни и танцевать любые танцы". Певица она большая во всех смыслах этого слова, любящая гротеск, стилистику театра-буфф, необычные наряды и прически. В "Ленинграде" рубежа "десятых годов" уже выступал мощный, глумливый и колоритный шоумен Стас Барецкий. В чем-то, как кажется, Виктория является продолжением его творческого образа и амплуа.

Видео "Фотосессии" стилизовано под меняющиеся обложки и страницы журналов мод и светской жизни. На экране мелькают броские заголовки глянцевых изданий. Некоторые потом неожиданно оживают. Вот, например, певица играет посетительницу ресторана, которая манерно ходит по столу, рискуя смачно продавить его своим весом, а то флиртует с тремя красавцами, лишь ради этого отбрасывая в сторону очередной кусок сочной пиццы.

При этом в "Фотосессии" оказалось в избытке лапидарной лексики, мелодия банальна, нет хукового припева, дефицит звонких рифм и ярких образов, да и шутки, гэги и мемы, к обилию которых "Ленинград" приучил фанатов - особенно после "Лабутенов" и "Вояжа" - тоже не впечатляют особыми идеями и образами. Зато в видео вмонтированы фрагменты диалогов - тоже фирменный стиль режиссеров группы.

Вряд ли "Фотосессия" станет новым концерто-образующим хитом "Ленинграда". Хотя одна фраза главной героини, что "парятся о том, что они толстые только худые", может иметь для кого-то почти терапевтический эффект.

Кстати

На официальном сайте "Ленинграда" пока нет информации о концертах и гастролях. Впрочем, все массовые концертные мероприятия по-прежнему запрещены из-за COVID-19.