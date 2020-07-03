Кабмин усовершенствовал процедуру включения лекарств в закупки медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, совершенствующее процедуру включения лекарств в перечень препаратов, которые могут закупаться медучреждениями по торговым наименованиям.

Расширен круг специалистов, привлекаемых к формированию списка. Рассматривать заявки смогут не менее двух главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения, специализирующихся в вопросах применения препарата. Они, в свою очередь, получат право собирать экспертные мнения от медицинских и фармацевтических сообществ.

При предварительном рассмотрении заявок межведомственным советом по общественному здоровью при Минздраве на заседании смогут присутствовать представители заявителя и юридических лиц, на права которых может повлиять принимаемое решение. Информацию о принятых решениях Минздрав должен публиковать в течение пяти рабочих дней после заседания совета.

Документ также позволит пациентам лечиться дома теми же препаратами, которые врачи назначали им в стационаре. Это правило будет действовать и при переводе в другое медицинское учреждение.