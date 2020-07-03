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03.07.2020 19:23
Рубрика: Общество

Маска, ласты и пикник

Июль обещает быть жарким. Как отдохнуть на природе у водоема без риска для здоровья
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8198)
Июль в России обещает быть жарким. А в ближайшие дни, согласно прогнозам, 30-градусная жара накроет центральные регионы и Сибирь. Люди массово перемещаются на природу и поближе к водоемам. Самый актуальный сегодня вопрос - можно ли заразиться коронавирусом при купании?
В этом году отдых особенный. Даже на природе не стоит забывать про маски. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС В этом году отдых особенный. Даже на природе не стоит забывать про маски. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
В этом году отдых особенный. Даже на природе не стоит забывать про маски. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Нет, в воде COVID-19 не передается, объясняют специалисты Роспотребнадзора. "Коронавирус - респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно, - рассказал "Российской газете" эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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Что можно подхватить в пруду, речке или озере, так это острую кишечную инфекцию. В некоторых регионах может быть вирусный гепатит А (болезнь Боткина), паразитарные заболевания, глистные инвазии. Соответственно, минимум, что придется пережить, так это чувство тошноты.

Пока большинство пляжей закрыты. Но власти регионов понимают, что удержать людей в зной от возможности искупаться нереально. Поэтому в официальных зонах отдыха все равно каждый день дежурят спасатели, проводится уборка и дезинфекция. Роспотребнадзор со своей стороны советует отдыхающим стараться избегать массового скопления людей. А если уж на пляже яблоку будет негде упасть, то лучше позагорать в маске. При купании не нужно погружаться в воду с головой. Особенно нужно следить за детьми, которые любят понырять.

Все скоропортящиеся продукты, которые отдыхающие возьмут с собой на пикник, необходимо держать в сумке-холодильнике. Но даже она не поможет сохранить свежесть, напримермолока или торта. Поэтому от таких продуктов стоит отказаться. Жажду следует утолять чаем, минеральной водой, морсом, кисломолочными напитками с низким содержанием жира, отварами из сухофруктов, витаминизированными напитками, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

COVID-19 в воде не передается:  в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно

Здоровым людям нужно выпивать до полутора литров жидкости в сутки. Но если есть проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой, то стоит ограничивать потребление жидкости. То есть пить ровно столько, чтобы утолить жажду.

Между тем 

Работодателям в жару Роспотребнадзор советует сокращать продолжительность рабочего дня. Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса - на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, а если в помещении воздух нагрелся до 30,5 градуса - на четыре часа.

На открытом воздухе в жару можно работать только несколько минут. Так, если температура на улице приблизилась к отметке 32,5 градуса или превысила ее, то продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут. А дальше работнику нужно отдыхать не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. Но там не должно быть слишком холодно - не менее плюс 24-25 градусов. Иначе человек рискует подхватить простуду.

При этом допустимая продолжительность рабочей смены на жаре для сотрудников без спецодежды не может превышать 1,5-2 часа. А если работники используют специальную одежду для защиты от теплового излучения, то могут трудиться на улице в общей сложности 4-5 часов. Ну а самое лучшее - вообще не работать в самые жаркие часы. Стоит перенести работу на утреннее или вечернее время.

Тем временем

Все больше пляжей, гуд купаться запрещено

О резком сокращении официально разрешенных для купания мест сообщил начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Дмитрий Тарасов. Это связано с обеспечением безопасности на воде в условиях пандемии.

С начала лета инспекторы ГИМС МЧС России освидетельствовали около одной тысячи пляжей. Для того чтобы выдать официальное разрешение, инспекторы должны проверить выполнение требований безопасности. А они теперь жестче. Четких указаний на этот счет от МЧС владельцам пляжей не поступало, за исключением того, что необходимо обеспечить безопасную дистанцию между людьми. Но как этого реально добиться, когда у воды сотни, если не тысячи человек?

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В МЧС говорят, что инспекторы совместно с полицией и сотрудниками Росгвардии ходят по пляжу и раздают памятки отдыхающим. Но такие материалы имеют лишь рекомендательный характер. Владельцы пляжей опасаются, что их будут штрафовать, и не торопятся с открытием. Об этом на условиях анонимности корреспонденту "РГ" рассказал один из участников этого вида деятельности. Представители индустрии отдыха вообще не представляют, как реально добиться от людей соблюдать положенную дистанцию.

Часть сознательных граждан и без напоминаний будут соблюдать правила. Но на море невозможно отделить пространство дорожками, как в бассейне. А помимо этого актуальна проблема с выпивающими отдыхающими, которые не особо прислушиваются к замечаниям спасателей.

Поэтому, скорее всего, фактическое количество пляжей не сократится. Просто многие из них будут в этом году функционировать как стихийные.

Между тем, отдыхать на "диких пляжах" МЧС не советует: там на берегу и на дне водоемов может быть опасный мусор и нет спастельных постов. Также спасательное ведомство призывает "не плавать на надувных матрасах и камерах, предназначенных для загорания на берегу",

Подготовил Тимофей Борисов

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