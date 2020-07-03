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03.07.2020 17:20
Рубрика: Общество

Таблеткам прописали код

Как работает маркировка лекарств
Текст: Светлана Ментюкова
За первый день работы обязательной системы маркировки лекарств участникам рынка было выдано почти 12 млн кодов, что в полтора раза больше, чем ежедневно эмитировалось до этого. Всего в системе было эмитировано около 16 млрд кодов. Возросла и активность потребителей: за неделю перед запуском маркировки рост сканирований в системе "Честный знак", созданной для жалоб потребителей, вырос на 13%.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Как сообщил "РГ" замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, Реваз Юсупов, к системе подключены более 67 тысяч участников оборота лекарств. Он отметил, что поскольку участники регистрируются по ИНН, аптечные сети, работающие под одним брендом, фиксируются как один участник.

В ЦРПТ уточнили, как доставлять маркированные лекарства с помощью курьеров

По данным ЦРПТ, в системе эмитировано 1,3 млрд кодов на лекарства. "Обычно прирост за сутки составлял 6-9 миллионов кодов, но к обеду 1 июля было эмитировано уже 6,66 млн кодов на лекарства, а к концу дня - 11 629 968", - отметил Юсупов. Всего в системе эмитировано около 16 млрд кодов, из которых 13 млрд - на сигареты, более 2,1 млрд - на обувь.

В центре рассказали, что за неделю перед запуском обязательной маркировки лекарств, обуви и сигарет наблюдался значительный, на 13%, рост сканирований в приложении "Честный знак". "Больше всего жалоб по табаку, обуви и меховым изделиям, лекарствам. Жалобы передаются в систему и далее будут перенаправляться в контрольно-надзорные органы", - уточнили в ЦРПТ.

"С введением маркировки, которая первой стала обязательной для лекарств из списка семи высокозатратных нозологий, удалось отследить факты хищений и перепродажи лекарств. Обязательная маркировка должна свести их к нулю, как и оборот поддельных или контрафактных препаратов - покупатели или больницы могут проверять легальность каждой упаковки", -уверяет Юсупов.

Обязательная маркировка лекарств, обуви, сигарет и папирос введена с 1 июля. С этой даты продавать эти товары без кодов Data Matrix запрещено. "Рассматриваем введение маркировки как новый этап обеления секторов экономики, повышения их конкурентоспособности", - отметил директор департамента развития секторов экономики минэкономразвития Александр Киревнин. В министерстве уточнили, что произведенные до 1 июля и немаркированные лекарства могут продаваться или использоваться до истечения срока годности.

Общество Здоровье

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