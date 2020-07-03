Какие студенческие и школьные спутники полетят на орбиту

В 2020-2022 годах планируется запуск нескольких "молодежных" спутников дистанционного зондирования Земли. О том, что это за спутники и какие космические проекты разрабатывают студенты и школьники, "РГ" рассказали в Фонде "Сколково".

- Сегодня ключевая инициатива в сфере космического образования - программа "Дежурный по планете", которая призвана повысить популярность космических исследований и разработок среди школьников России. Для этого Фонд содействия инновациям, Фонд "Талант и успех", Сколковский институт науки и технологий, Кружковое движение и Госкорпорация "Роскосмос" объединили усилия для формирования доступной современной познавательной и образовательной среды в области космических исследований и разработок. Программа состоит из ряда технологических конкурсов для школьников и студентов, где они могут научиться создавать космические системы, принимать и обрабатывать снимки Земли из космоса, - рассказал менеджер проектов по направлению авиационные и космические технологии Фонда "Сколково" Иван Косенков.

По словам эксперта, последний спутник, в разработке которого принимали участие талантливые ребята со всей страны - выпускники образовательного центра "Сириус", был запущен на орбиту в 2018 году. Сначала аппараты были доставлены на МКС, а затем отправлены в свободный полет во время запланированного выхода космонавтов в открытый космос. Спутники "СириусСат-1" и "СириусСат-2" до сих пор передают телеметрию. Основную работу по их разработке и созданию выполнил резидент "Сколково" "Спутникс". Сейчас они готовят к запуску еще два "молодежных" аппарата.

- Первый - микроспутник - кубсат "НИУ ВШЭ - ДЗЗ". Второй - "Сириус-ДЗЗ". Оба смогут фотографировать поверхность Земли с разрешением около 50 м. В их разработке участвуют студенты Московского института электроники и математики Высшей школы экономики и школьники в сочинском центре "Сириус". Еще один проект студенческого спутника разрабатывается в Новосибирске в совместной лаборатории Новосибирского государственного университета и сколковской ОКБ "Пятое поколение". В университетской лаборатории создана научно-испытательная база, студенты и аспиранты плотно вовлечены в разработку и создание систем космических комплексов. Запуск этих аппаратов, несмотря на пандемию, планируется в 2020-2021 гг., - рассказал Иван Косенков. - ОКБ "5 Поколение", "Спутникс", "Лоретт", - эти резиденты "Сколково" разрабатывают образовательное космическое оборудование: при помощи учебных комплектов, имитирующих различные системы космических аппаратов и условия космической среды, школьники и студенты обучаются основам разработки, проектирования, сборки, программирования, испытаний и эксплуатации космических аппаратов, углубляются в освоение точных наук, а также участвуют в различных космических конкурсах и соревнованиях, а затем могут собрать и подготовить к запуску собственный спутник, а затем принять с него данные и обработать их при помощи учебных наземных станций. Эта работа - очень важна для создания кадрового потенциала в отрасли, чтобы к концу вуза студент уже имел опыт обращения с космическим железом, умел принимать и обрабатывать данные из космоса.