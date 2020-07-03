Калифорния вновь закрывает пляжи и рестораны из-за вспышки COVID-19

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принял решение вновь закрыть пляжи и рестораны после того, как в США за один день было зарегистрировано свыше 50 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

"Мы должны быть осторожными в ситуациях, когда есть риск распространения коронавируса", - отметил Ньюсом. По его словам, из-за пандемии в этом году в штате не будут запускать фейерверки по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

За последние две недели в Калифорнии число госпитализированных людей увеличилось на 52 процента. Всего в штате зарегистрировано порядка 240 тысяч случаев заражения, более 6 тысяч человек скончались. На этом фоне сообщения о 50 тысячах новых заболевших по стране стали последней каплей для Ньюсома. Он приказал закрыть пляжи, музеи, кинотеатры, бары и рестораны. Исключение сделано для тех заведений общественного питания, которые имеют террасы.

Кстати, обязательным использование масок в общественных местах в Калифорнии сделали только 18 июня - в разгар протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Как отмечают местные СМИ, аналогичные ограничительные меры приняли власти еще 23 штатов.