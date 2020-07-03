Клишас: Законопроекты по реализации поправок внесут в ГД в ближайшее время

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что законопроекты по реализации поправок в Конституцию будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

На встрече президента с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон Клишас подчеркнул, что после вступления в силу поправок предстоит принять целый пакет законов, во многом эти проекты уже подготовлены.

"Мы с коллегами в Государственной думе ведем над этим работу. И эти законопроекты в ближайшее время будут внесены в парламент", - заявил Клишас.