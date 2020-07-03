Контролировать школьное питание будут по "Индексу несъедаемости"

"Сейчас на детское питание выделяются огромные деньги. Это было реализовано в законе два закона изменилось: "О качестве и безопасности питания" и "Об образовании" в РФ. И все начальные школы, должны до сентября 2024 года начать получать бесплатное, горячее, здоровое питание. То есть всех детей начальной школы обязательно должны накормить и накормить правильно", - рассказала она.

Сейчас, сообщила Анна Попова, необходимо перестроить систему школьного питания, чтобы научить как правильно это сделать. По ее словам, в правительстве создан штаб организации горячего питания в школах. "Потому что это очень важно организовать так, чтобы дети ели. Чтобы государство не тратило деньги впустую выведен новый показатель "Индекс несъедамости", меняются нормы, чтобы питание можно было разнообразить", - пояснила глава санитарного ведомства.

"Мы не только поняли нормы, но нормы сделали региональными. Потому что, например, в Якутии не пьют молоко, просто никогда это не было принято в их семьях. А, например, дети в тех областях, где по полгода ночь, должны получать большее количество витамина D. Мы сделали рационы -они примерные, они не обязательные - с учетом особенностей каждого региона", - уточнила Анна Попова.