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03.07.2020 12:38
Рубрика: Общество

Контролировать школьное питание будут по "Индексу несъедаемости"

Текст: Светлана Ментюкова
Для контроля за расходованием государственных средств на обеспечение детей в начальных школах горячим и полезным питанием будут использовать "Индексу несъедаемости". Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Сейчас на детское питание выделяются огромные деньги. Это было реализовано в законе два закона изменилось: "О качестве и безопасности питания" и "Об образовании" в РФ. И все начальные школы, должны до сентября 2024 года начать получать бесплатное, горячее, здоровое питание. То есть всех детей начальной школы обязательно должны накормить и накормить правильно", - рассказала она.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Сейчас, сообщила Анна Попова, необходимо перестроить систему школьного питания, чтобы научить как правильно это сделать. По ее словам, в правительстве создан штаб организации горячего питания в школах. "Потому что это очень важно организовать так, чтобы дети ели. Чтобы государство не тратило деньги впустую выведен новый показатель "Индекс несъедамости", меняются нормы, чтобы питание можно было разнообразить", - пояснила глава санитарного ведомства.

"Мы не только поняли нормы, но нормы сделали региональными. Потому что, например, в Якутии не пьют молоко, просто никогда это не было принято в их семьях. А, например, дети в тех областях, где по полгода ночь, должны получать большее количество витамина D. Мы сделали рационы -они примерные, они не обязательные - с учетом особенностей каждого региона", - уточнила Анна Попова.

Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор

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