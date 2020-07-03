Косачев: Заявление Риша - попытка бесцеремонного вмешательства в дела РФ

"Липовое голосование, замаскированное под референдум, уничтожило остатки легитимности Путина и демократии в России".

Во-первых, оно неприемлемо по форме. Это конституционный процесс в суверенном государстве, не имеющих никакого отношения ни к США, ни к Сенату, ни к отдельно взятым сенаторам. И это попытка бесцеремонного вмешательства в наши внутренние дела (чего так боятся в отношении самих себя американцы, но что они ничтоже сумняшеся и без зазрения совести практикуют по всему миру).

Во-вторых, оно безграмотно по содержанию. В России не было в эти дни никакого референдума, потому что мы не принимали новую конституцию, а вносили поправки в действующую. И никто ничего не маскировал - поправки обсуждались на всех уровнях в течение без малого полугода и в конечном итоге были вынесены на общероссийский суд граждан. Что может быть демократичнее? Ну, если не считать выборов президента США, разумеется, где больше голосов избирателей получается один кандидат, а президентом становится другой...

В-третьих, это откровенное неуважение к гражданам России, принявшим участие в голосовании и сделавшим свой выбор, результаты которого не подлежат инсинуациям.

И, наконец, в-четвертых, и это самое главное, заявление ложно по сути. Именно нынешний конституционный процесс, юридически чистый и процедурно прозрачный, исчерпывающим образом подтвердил легитимность и самой конституции России, и вытекающих из нее норм и правил обустройства российского государства и общества. Сильных и суверенных. Не зависящих от внешних оценок и не гнущихся под внешним давлением.

Да, на зависть многим другим странам и народам, которых американцы подчинили-таки своей воле. И в определенном смысле заявление господина Риша, по Фрейду, скорее всего от раздражения именно этим обстоятельством.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.