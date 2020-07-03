КС РФ разъяснил нормы о причинении вреда в связи с налоговыми недоимками

Налоговые органы не имеют права возлагать свои просчеты на плечи граждан. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, проверяя положения Налогового и Гражданского кодексов РФ по жалобе бывшего предпринимателя Ильи Машукова из Хакасии.

Как следует из материалов дела, в 2014 году Машуков "без должной осмотрительности вступал в деловые отношения с контрагентами-организациями", которые привели к неправильному исчислению налоговых вычетов. Общий долг ИП перед казной превысил 43 миллиона рублей, однако Илья Машуков обжаловал это решение через суд. В отношении Машукова пять раз выносились и отменялись постановления о возбуждении уголовного дела за неуплату налогов. Последнее было прекращено за истечением срока давности.

Параллельно налоговики пытались взыскать с предпринимателя задолженность по налогам, пеням и штрафам, но тоже безуспешно, поэтому в 2016 году они приняли решение о признании недоимки безнадежной к взысканию и списанию. Однако затем в дело вступила прокуратура, которая со ссылкой на статью 1064 ГК РФ "Общие основания ответственности за причинение вреда" направила иск о взыскании материального ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. И на этот раз суд пришел к выводу, что прекращение уголовного дела и списание недоимки не свидетельствуют об отсутствии убытков. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ с выводом о взыскании с Машукова материального ущерба в размере недоимки представлено в письме ФНС России как судебный акт с ориентирующей правовой позицией.

Последнюю точку в этом сложном судебном процессе поставил КС. Определяющим стал принцип поддержания доверия к закону и действиям государства, который "вытекает из конституционных принципов юридического равенства и справедливости в правовом демократическом государстве".

- Участники соответствующих правоотношений должны иметь возможность предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса", - напомнил Конституционный суд целый ряд своих решений.

Для Ильи Машукова это означает, что решение налогового органа, который один раз признал недоимку списанной, не может быть пересмотрено.

Решение предопределил принцип поддержания доверия к закону и действиям государства

- Пункт 1 статьи 15 и статья 1064 ГК РФ не предполагают взыскания с физического лица денежных средств в размере недоимки по налогу по иску о возмещении вреда, причиненного неуплатой налога, если эти недоимки в законном порядке признаны безнадежными к взысканию, что обусловлено поведением налоговых органов, - указал КС.

Дело Ильи Машукова подлежит пересмотру.