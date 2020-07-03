КС РФ разъяснил нормы о причинении вреда в связи с налоговыми недоимками

Как следует из материалов дела, в 2014 году Машуков "без должной осмотрительности вступал в деловые отношения с контрагентами-организациями", которые привели к неправильному исчислению налоговых вычетов. Общий долг ИП перед казной превысил 43 миллиона рублей, однако Илья Машуков обжаловал это решение через суд. В отношении Машукова пять раз выносились и отменялись постановления о возбуждении уголовного дела за неуплату налогов. Последнее было прекращено за истечением срока давности.
Параллельно налоговики пытались взыскать с предпринимателя задолженность по налогам, пеням и штрафам, но тоже безуспешно, поэтому в 2016 году они приняли решение о признании недоимки безнадежной к взысканию и списанию. Однако затем в дело вступила прокуратура, которая со ссылкой на статью 1064 ГК РФ "Общие основания ответственности за причинение вреда" направила иск о взыскании материального ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. И на этот раз суд пришел к выводу, что прекращение уголовного дела и списание недоимки не свидетельствуют об отсутствии убытков. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ с выводом о взыскании с Машукова материального ущерба в размере недоимки представлено в письме ФНС России как судебный акт с ориентирующей правовой позицией.
Последнюю точку в этом сложном судебном процессе поставил КС. Определяющим стал принцип поддержания доверия к закону и действиям государства, который "вытекает из конституционных принципов юридического равенства и справедливости в правовом демократическом государстве".
- Участники соответствующих правоотношений должны иметь возможность предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса", - напомнил Конституционный суд целый ряд своих решений.
Для Ильи Машукова это означает, что решение налогового органа, который один раз признал недоимку списанной, не может быть пересмотрено.
- Пункт 1 статьи 15 и статья 1064 ГК РФ не предполагают взыскания с физического лица денежных средств в размере недоимки по налогу по иску о возмещении вреда, причиненного неуплатой налога, если эти недоимки в законном порядке признаны безнадежными к взысканию, что обусловлено поведением налоговых органов, - указал КС.
Дело Ильи Машукова подлежит пересмотру.