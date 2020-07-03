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03.07.2020 13:09
Рубрика: Происшествия

Lamborghini известного блогера разбилась в ДТП в центре Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Петербурга на выезде из Свечного переулка в ДТП попал автомобиль Lamborghini стоимостью порядка 20 миллионов рублей. Машина получила серьезные повреждения.

Фото: Скриншот с видео, опубликованного в сообществе vk.com/spb_today
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Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с элитной иномаркой столкнулся Renault Logan. В ДТП никто не пострадал.

В региональном управлении ГИБДД отмечают, что за рулем Lamborghini находился молодой человек 1997 года рождения.

KP.Ru сообщает, что элитная иномарка принадлежит известному блогеру 22-летнему Дмитрию Рудикову, известному по каналу "Димас из Батайска", на котором почти миллион подписчиков.

Рудиков неоднократно использовал Lamborghini в роликах, а несколько дней назад провел розыгрыш среди подписчиков канала. Победителю пообещал подарить эту элитную иномарку. Победителя определили, церемония награждения должна была состояться 4 июля в Москве.

Подписчики сейчас пытаются выяснить у Дмитрия Рудикова судьбу приза, сам блогер ситуацию пока не прокомментировал.

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