Lamborghini известного блогера разбилась в ДТП в центре Петербурга

В центре Петербурга на выезде из Свечного переулка в ДТП попал автомобиль Lamborghini стоимостью порядка 20 миллионов рублей. Машина получила серьезные повреждения.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с элитной иномаркой столкнулся Renault Logan. В ДТП никто не пострадал.

В региональном управлении ГИБДД отмечают, что за рулем Lamborghini находился молодой человек 1997 года рождения.

KP.Ru сообщает, что элитная иномарка принадлежит известному блогеру 22-летнему Дмитрию Рудикову, известному по каналу "Димас из Батайска", на котором почти миллион подписчиков.

Рудиков неоднократно использовал Lamborghini в роликах, а несколько дней назад провел розыгрыш среди подписчиков канала. Победителю пообещал подарить эту элитную иномарку. Победителя определили, церемония награждения должна была состояться 4 июля в Москве.

Подписчики сейчас пытаются выяснить у Дмитрия Рудикова судьбу приза, сам блогер ситуацию пока не прокомментировал.