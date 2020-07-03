Ким Чен Ын рассказал, почему коронавирус не проник в КНДР

Лидер КНДР на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи рассказал, как Северной Корее удалось не допустить проникновения в страну коронавирусной инфекции.

По словам Ким Чен Ына, справиться с эпидемиологической угрозой удалось благодаря приложенным партией усилиям, а также полному исполнению народом указаний властей. В течение шести месяцев была проделана огромная работа. В конце января в стране были закрыты границы, отменены занятия в школах, а также введен общенациональный карантин.

Северокорейский лидер также отметил необходимость сохранения бдительности "без малейшего самоуспокоения или расслабления", так как мир может столкнуться со второй волной распространения SARS-CoV-2.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, в КНДР не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.