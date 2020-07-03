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03.07.2020 21:56
Рубрика: Спорт

Хэмилтон рулит

Британец стал лучшим в первых двух практиках в Австрии
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 144(8198)
Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), показал лучшее время по итогам двух практик на австрийской трассе в Шпильберге. Соревнования начались в пятницу.

Лучшее время на круге Хэмилтона - 1 минута 4,304 секунды, что более чем на полсекунды быстрее показанного им времени в первой практике. Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") в первой практике стал 19-м, во второй - 12-м. Сегодня пройдет третья практика и квалификация. Завершится этап воскресной гонкой.

"Формула-1" показала официальную заставку сезона-2020

Из-за коронавируса календарь сезона претерпел существенные изменения. Изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции.

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