Лукашенко принял участие в шествии "Беларусь помнит!"

Буйством ярких знамен и цветов встречают улицы белорусской столицы участников патриотического шествия "Беларусь помнит!", которое посвящено 3 июля самому главному государственному празднику - Дню Независимости. Он отмечается уже почти четверть века в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, констатируют новостные порталы.

В годы Великой Отечественной войны, заявил Александр Лукашенко на церемонии возложения цветов на площади Победы, белорусский народ сделал исторический выбор - поставил свою свободу выше жизни. Именно поэтому, отметил он, непримиримая борьба с захватчиками шла на белорусской земле с первого и до последнего дня оккупации. Партизаны, подпольщики, помогающие им мирные жители - миллионы людей осознанно шли на смерть, не желая служить нацистам.

Символическим днем назвал 3 июля президент. Вся жизнь человека, уточнил он, и тем более государства, создана из символов. "Это великий символизм, который сегодня мы наблюдаем по всей стране. Здесь в этой тысячной колонне вместе с ветеранами, поколением послевоенных лет наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня. Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беды", - сказал белорусский лидер, добавив, что Беларусь - миролюбивое государство, которое последовательно выступает "за диалог стран и народов, за взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе".

Вместе с тем глава государства дал понять, что современный мир становится все сложнее и опаснее, и сегодня многие задаются вопросом: что будет завтра? Ответ на этот вопрос, убежден Лукашенко, достаточно очевиден. Будущее страны пояснил он, зависит только от самого народа. "Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которая сегодня в Беларуси. Только мы можем вершить судьбу своего народа на этой земле. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ - своим трудом, единством и преданностью родной земле", - подчеркнул президент.

Вместе с главой государства, уточняет БЕЛТА, в шествии принимали участие его сыновья, ветераны, воины-интернационалисты, руководители государственных органов, воспитанники столичного кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства.

По окончании шествия "Беларусь помнит!" президент пообщался с ветеранами, представителями дипломатического корпуса, жителями Минска, пришедшими на торжество. Слова благодарности он адресовал не только тем, кто принес Победу на полях сражений, но и тем, кто восстанавливал страну и города в тяжелые послевоенные годы. Лукашенко приветствовали многочисленные жители столицы, пришедшие на торжество. Глава государства также приветствовал их, поздравил с праздником, пожелал счастья, удачи и здоровья. "Берегите страну, это - главное", - подчеркнул белорусский лидер.

Поздравления с Днем Независимости, сообщил источник в администрации президента, поступают в эти дни в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей.

Президент России Владимир Путин в своем приветствии отметил, что отношения между братскими странами развиваются в духе дружбы и союзничества, налажено продуктивное двустороннее сотрудничество, координация усилий в сферах внешней политики и обороны, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.

"Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - говорится в поздравлении российского лидера.

Приветственные послания получены и от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира.