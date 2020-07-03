Мэр Майами-Дейд ввел бессрочный ночной комендантский час

Мэр крупнейшего округа Флориды ввел бессрочный ночной комендантский час после того, как в пятницу число случаев коронавируса в штате снова возросло, сообщает Reuters.

Мэр Майами-Дейд Карлос Хименес объявил о бессрочном ночном комендантском часе с 22:00 до 6:00 с началом праздничных выходных 4 июля. В эти часы жителям будет запрещено, без "чрезвычайной причины", появляться на улицах, обстановку на которых станут контролировать многочисленные патрули. Одновременно Хименес приостановил открытие таких мест, как казино, театры, кинотеатры, концертные залы, которое было намечено на 3 июля.

Это произошло после того, как во Флориде в пятницу было зарегистрировано 9488 новых случаев заражения, по данным департамента здравоохранения штата, в дополнение к более чем 10 тысячам зафиксированных новых случаев заражения в предыдущий день. Ранее на этой неделе власти Майами-Дейд и соседнего округа Бровард, двух самых густонаселенных округов штата, потребовали от жителей публичного ношения защитных покрытий для лица, чтобы предотвратить распространение инфекции.