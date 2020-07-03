Месси прервал переговоры и намерен покинуть "Барселону"

Лидер и капитан "Барселоны" Лионель Месси прекратил переговоры о новом контракте и может покинуть команду в 2021 году. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По данным источника, к такому решению Месси подтолкнула информация в СМИ, что именно он является причиной всех конфликтов в клубе. Во многом благодаря Месси из клуба был уволен предыдущий главный тренер Эрнесто Вальверде. Также может быть отправлен в отставку нынешний наставник Кике Сетьен.

Однако другое издание, Mundo Deportivo, сообщило, что в каталонском клубе ничего не знают о планах Месси. Более того, в клубе готовы предложить ему контракт по схеме "1+1".

Месси - воспитанник "Барселоны". Он дебютировал за клуб на взрослом уровне в 2004 году.